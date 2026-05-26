تفاصيل إصابة ميسي وغموض حول موعد عودته

يعاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من "إجهاد زائد مرتبط بإرهاق عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر"، بحسب ما أعلن ناديه إنتر ميامي الأمريكي الاثنين، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم.

وخرج ميسي في الدقيقة 73 من مباراة إنتر ميامي أمام ضيفه فيلادلفيا يونيون الأحد في الدوري الأمريكي (إم إل إس) بعدما أمسك بمؤخرة ساقه اليسرى وطلب استبداله.

وبدا اللاعب البالغ 38 عاما يسير بشكل طبيعي وهو يتجه مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس بعد خروجه من المباراة التي فاز بها ميامي لاحقا 6-4.

وجاء في بيان طبي صادر عن إنتر ميامي "بعد خضوعه لفحوص طبية إضافية هذا الاثنين، أشار التشخيص الأولي إلى وجود إجهاد زائد مرتبط بإرهاق عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر".

وأضاف النادي "سيعتمد استئناف النشاط البدني على تطور حالته السريرية والوظيفية".

وتُعد هذه الأخبار مطمئنة نسبيا بالنسبة لحامل الكرة الذهبية ثماني مرات، إذ لم يتحدث البيان عن تمزق عضلي أو إصابة خطيرة أخرى، وهو ما كان سيشكل ضربة قاسية للأرجنتين، حاملة اللقب العالمي.

وأدار ميسي وضعه البدني بعناية منذ انضمامه إلى إنتر ميامي في عام 2023، حيث يعمد الجهاز الفني إلى إراحته بانتظام خلال فترات ازدحام المباريات.

كما أمضى فترات متعددة بعيدا عن المباريات في الأعوام القليلة الماضية بسبب مشاكل في العضلة الخلفية التي أبعدته عن أجزاء من فترة الإعداد للموسم الحالي.

غير أن أي إصابة خطيرة قد يتعرض لها ستشكل ضربة قاسية لآمال الأرجنتين في الدفاع عن لقبها في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتنطلق النهائيات من مكسيكو سيتي في 11 يونيو/حزيران المقبل، على أن تلعب الأرجنتين مباراتها الافتتاحية أمام الجزائر في كانساس سيتي بعد خمسة أيام.

وكانت مباراة إنتر ميامي الأحد الأخيرة قبل توقف الدوري الأمريكي استعدادا لكأس العالم.

ولم يؤكد ميسي رسميا نيته المشاركة في كأس العالم، لكن من المتوقع أن يخوض النهائيات السادسة الأخيرة في مسيرته الأسطورية.

ومن المقرر إعلان تشكيلة الأرجنتين الأسبوع المقبل، على أن يتوجه فريق المدرب ليونيل سكالوني بعدها إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين قبل كأس العالم، أولهما ضد هندوراس في تكساس في 6 يونيو/حزيران المقبل، ثم أمام آيسلندا في التاسع منه في ألاباما.