وهبي يعلن قائمة المغرب الرسمية لكأس العالم 2026

أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب، محمد وهبي، رسميا عن القائمة النهائية لـ "أسود الأطلس" التي ستخوض كأس العالم 2026 لكرة القدم في أمريكا الشمالية. وحملت القائمة المكونة من 26 لاعبا مفاجآت مدوية، عكست رغبة الطاقم الفني في إحداث ثورة تجديد شاملة وضخ دماء شابة في عروق المجموعة، عبر استبعاد أسماء بارزة لم تعد تتماشى مع الفلسفة التكتيكية الجديدة.

ورغم الإطاحة ببعض الحرس القديم، حافظ وهبي على الهيكل والثوابت الأساسية للفريق، لا سيما في خطوط الحراسة والدفاع والوسط، مع تطعيم الخط الأمامي بثلاث مواهب هجومية صاعدة يُنتظر منها صناعة الفارق وتوسيع خيارات المداورة التكتيكية في المونديال.

وهبي يعلن قائمة المغرب الرسمية لكأس العالم

شهدت القائمة التي أعلنها وهبي توازنا كبيرا بين عامل الخبرة المونديالية المتراكمة من ملحمة قطر 2022، وبين الطموح الجارف للوجوه الجديدة، وجاءت التشكيلة الرسمية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال)، منير المحمدي (نهضة بركان)، رضا التكناوتي (الجيش الملكي).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، نصير مزراوي (مانشستر يونايتد)، نايف أكرد (مارسيليا)، شادي رياض (كريستال بالاس)، زكريا الوحدي (جينك)، أنس صلاح الدين (آيندهوفن)، رضوان حلحال (ميشيلين)، يوسف بلعمري (الأهلي)، عيسى ديوب (فولهام).

خط الوسط: سفيان أمرابط (ريال بيتيس)، عز الدين أوناحي (جيرونا)، نائل العيناوي (روما)، بلال الخنوس (شتوتغارت)، إسماعيل صيباري (آيندهوفن)، سمير المرابط (ستراسبورغ).

خط الهجوم: إبراهيم دياز (ريال مدريد)، سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس)، عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس)، أيوب بوعدي (ليل)، شمس الدين طالبي (سندرلاند)، ياسين جسيم (ستراسبورغ)، أيوب أميموني (فرانكفورت).

معسكر مغلق للمغرب قبل المونديال

وقال وهبي إن ضيق الوقت منذ توليه المسؤولية دفعه إلى التركيز على المبادئ ⁠الأساسية بدلا من تحميل اللاعبين الكثير من التفاصيل التكتيكية قبل البطولة التي تنطلق في 11 يونيو/حزيران المقبل.

إعلان

وكان وهبي تولى تدريب منتخب المغرب خلفا لوليد الركراكي في الخامس من مارس/آذار ‌الماضي.

وأضاف "لم يكن لدينا الوقت الكافي لبناء كل ما نريده، لذلك سنركز على الأمور الأساسية التي تجعل الفريق أكثر فعالية. لا أريد أن أضع في رأس اللاعبين الكثير من التعليمات حتى لا أفقدهم حرية اللعب وإظهار إمكاناتهم".

وأوضح المدرب المغربي أن الجهاز الفني تابع عددا كبيرا من اللاعبين قبل حسم ⁠التشكيلة النهائية، مشيرا إلى أن المعسكر ⁠الأخير سمح له بتقييم العناصر المرشحة داخل منظومة اللعب التي يسعى لتطبيقها.

ويستهل المغرب مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة البرازيل قبل لقاء إسكتلندا ثم هايتي.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب المغربي خلال الأيام القليلة المقبلة معسكرا إعداديا مغلقا، يهدف من خلاله الطاقم الفني إلى تسريع وتيرة الانسجام بين الحرس القديم والمواهب الصاعدة، قبل السفر رسميا صوب الولايات المتحدة لبدء المعترك المونديالي.