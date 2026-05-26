100 نسخة فقط.. إسكتلندا تخلد مقصية ماكتوميناي المذهلة على ورقة نقدية

أصدر بنك إسكتلندا ورقة نقدية خاصة تكريما لأحد نجوم المنتخب الوطني الذي ساهم بشكل مباشر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، لأول مرة منذ 28 عاما.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية أن بنك إسكتلندا أصدر ورقة نقدية "تذكارية" وبإصدار محدود للغاية، وضع عليها صورة الدولي سكوت ماكتوميناي لاعب نابولي الإيطالي.

هدف ماكتوميناي على ورقة نقدية

وأوضحت أن الورقة النقدية هي من فئة 20 جنيها إسترلينيا (نحو 25 دولارا) كلاسيكية، وتتضمن رسما للركلة المقصية الأكروباتية التي سجل منها ماكتوميناي هدفا لإسكتلندا ضد الدنمارك يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في مباراة انتهت بتأهل الفريق إلى المونديال القادم، لأول مرة منذ نسخة فرنسا 1998.

وعلقت الصحيفة على هذه الخطوة بالقول: "جرت العادة أن تُكرم الأوراق النقدية الرؤساء والملوك والملكات أو المعالم الأثرية، لكن يبدو أن لاعبي كرة القدم في إسكتلندا قد وصلوا الآن إلى هذه المكانة".

وأشارت إلى أنه طُبعت 100 نسخة فقط من هذه الورقة النقدية، وسيتم تقديمها للجماهير بعدة طرق، إذ سيتم تخصيص 50 نسخة منها للفوز بها من خلال فعاليات تُنظم في مدينتي غلاسكو وإدنبرة، فيما سيتم منح 25 ورقة عبر سحب بالقرعة.

أما الـ25 ورقة المتبقية فستُطرح للبيع في مزاد علني، سيذهب ريعها لصالح إحدى الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات للمشردين ومن لا مأوى لهم.

وعبّر ماكتوميناي (29 عاما) عن فخره الكبير بهذه الخطوة وقال "إن التواجد على أكبر مسرح لكرة القدم العالمية هو حلم كل لاعب، وأعلم أن هذا يعني الكثير لجمهورنا".

وزاد "هذه اللحظات ملك لكل من يتابع الفريق، ولهذا السبب فإن رؤية هدفي مطبوعا على ورقة نقدية إسكتلندية هو أمر مميز للغاية بالنسبة لي".

لحظة لا تُنسى

من جهتها قالت إيما نوبل رئيسة اللجنة التنفيذية لبنك إسكتلندا "إن التأهل الذي تحقق بهذه الطريقة المذهلة هو لحظة لن ينساها المشجعون أبدا".

وأضافت "أردنا الاحتفال بهذه اللحظة بطريقة متجذرة في الهوية الإسكتلندية. ركلة سكوت المقصية تُصنف بالفعل كواحدة من أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم بالبلاد".

وأوقعت قرعة كأس العالم المنتخب الإسكتلندي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البرازيل حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (5)، المغرب رابع النسخة الماضية، وهايتي.