بين أحلام صلاح ومعارك حسام حسن الفنية.. منتخب مصر يطارد الانتصار الأول في مونديال 2026

يدخل منتخب مصر لكرة القدم نهائيات كأس العالم 2026 بطموح تحقيق أول فوز في تاريخه في البطولة، إلا أن ما يضفي على هذه المشاركة طابعا استثنائيا هو ارتباطها بما يبدو أنه الظهور الأخير لقائد "الفراعنة" ونجمهم الأبرز محمد صلاح، والجدل الدائر في مصر بشأن قائمة اللاعبين التي أعلنها المدير الفني حسام حسن للمشاركة في البطولة.

وكانت مصر أول منتخب أفريقي يشارك في كأس العالم عام 1934، قبل أن تتأخر لتظهر مجددا في 1990 ثم 2018، لكنها فشلت في تحقيق أي فوز عبر 7 مباريات (تعادلان وخمس هزائم)، في مفارقة لافتة لمنتخب يحمل الرقم القياسي في التتويج بكأس أمم أفريقيا (7 مرات).

محمد صلاح والمشاركة الأخيرة

في مونديال روسيا 2018، خاض صلاح التجربة الأولى له في كأس العالم في ظروف صعبة، بعدما تعرض لإصابة قوية في الكتف مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر خطأ من مدافع ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس.

آنذاك، غاب صلاح عن المباراة الأولى ضد أوروغواي، قبل أن يسجل هدفين في مرمى روسيا والسعودية لم يكونا كافيين لتفادي الخروج المبكر.

وفي عام 2026، يخوض صلاح المونديال بعد أن أسدل الستار على مشواره مع ليفربول عقب تسع سنوات حافلة بالإنجازات، رسخ خلالها مكانته كأحد أساطير النادي، بإحرازه الدوري الإنجليزي مرتين (2020 و2025) ودوري أبطال أوروبا (2019).

لكن ابن الثالثة والثلاثين تعرض لإصابة عضلية، في أبريل/نيسان الماضي، أبعدته لفترة عن تشكيلة مدربه الهولندي أرني سلوت الذي توترت علاقته معه هذا الموسم.

وقال زميله محمود حسن (تريزيغيه) "بالنسبة لي، صلاح هو أفضل لاعب في العالم. نثق في تعافيه في الوقت المناسب قبل المشاركة في المونديال لأن وجوده مهم للغاية بالنسبة لنا، ليس فقط كنجم للفريق، ولكن أيضا كقائد يمنحنا الثقة والقوة".

وشكل صلاح، أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، ثنائيا مميزا مع تريزيغيه فسجلا 14 هدفا من أصل 20 لمصر في التصفيات بواقع 9 لصلاح و5 لزميله.

ويختتم الفراعنة مرحلة الإعداد لكأس العالم بمعسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية بالقاهرة، تتخلله مواجهة ودية أمام روسيا تقام على إستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في 28 مايو/أيار الجاري، ثم يطير المنتخب إلى الولايات المتحدة لإقامة معسكره الأخير هناك حيث ينهي فترة الإعداد بملاقاة البرازيل وديا في كليفلاند يوم 6 يونيو/حزيران المقبل.

وأوقعت القرعة مصر في المجموعة السابعة بجانب بلجيكا ونيوزيلندا وإيران بين سياتل الأمريكية وفانكوفر الكندية، مع طموح واضح بتخطي دور المجموعات.

الجدل حول قائمة اللاعبين

ورغم أن التحضيرات الأخيرة أظهرت مؤشرات إيجابية، بعدما حقق المنتخب فوزا وديا كبيرا على السعودية (4-0) في جدة في مارس/آذار الماضي، ثم تعادل سلبا مع إسبانيا بطلة أوروبا في برشلونة، إلا أن قائمة "الفراعنة" التي أعلنها المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، استعدادا للنهائيات، أحدثت موجة من الجدل بعد أن جاءت الاختيارات "مفاجئة وصادمة" لبعض المحللين والمتابعين.

وضمت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني 27 لاعبا، على أن يتم تقليصها لاحقا إلى 26 لاعبا وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد المباراة الودية للمنتخب المصري أمام نظيره الروسي، بعد غد الخميس.

وكان استبعاد المهاجم مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، أبرز نقاط الجدل في الشارع الرياضي المصري، في ظل خبرته الدولية ومشاركاته السابقة مع المنتخب.

ووفق ما نقلته تقارير صحفية متعددة، فإن القرار ارتبط بتقييم فني لمستوى اللاعب في الفترة الأخيرة، دون صدور توضيح من الجهاز الفني بشأن أسباب الاستبعاد.

في المقابل، رأى عدد من المحللين الرياضيين أن غياب اللاعب يفتح باب التساؤل بشأن معايير الاختيار، خاصة في مركز المهاجم الصريح قبل بطولة كبرى بحجم كأس العالم.

تصريحات شيكابالا ورضا عبد العال

وفي سياق الانتقادات، رأى نجم الكرة المصرية السابق رضا عبد العال أن استبعاد مصطفى محمد لا يستند إلى معايير فنية، مشيرا إلى أن القرار يعكس اعتماد الجهاز الفني على "الانطباعات الشخصية" في الاختيارات. وأكد عبد العال في تصريحات صحفية أن التوتر في العلاقة بين اللاعب والمدير الفني حسام حسن بات أمرا معلوما داخل الوسط الرياضي.

وأضاف عبد العال أن استدعاء وجوه جديدة تفتقر إلى ما سماها "الخبرة الدولية أو السجل التهديفي القوي" مقارنة بمهاجم نانت الفرنسي يثير تساؤلات جوهرية، لافتا في هذا الصدد إلى ضم حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المعار إلى برشلونة الإسباني، وأقطاي عبد الله لاعب نادي إنبي بالدوري المحلي.

بدوره، أشار محمود عبد الرازق، الشهير بـ"شيكابالا"، لاعب الزمالك السابق عبر تصريحات تلفزيونية، إلى أن استبعاد مصطفى محمد ربما يكون بسبب حضوره المباراة الأخيرة للزمالك في الدوري المحلي أمام سيراميكا والتي شهدت تتويجه باللقب.

كما أكد قائد الزمالك السابق أن ثنائي الفريق الأبيض محمد شحاتة ومحمد إسماعيل كانا يستحقان التواجد أيضا ضمن قائمة منتخب مصر لكرة القدم المشاركة في كأس العالم.

في المقابل، أشار الإعلامي أحمد شوبير إلى أن قائمة منتخب مصر شهدت مفاجآت تمثلت في اختيار أقطاي وحمزة عبد الكريم، موضحا أن المستبعدين من القائمة هم مصطفى محمد وخالد صبحي ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وناصر منسي، إلى جانب غياب المصابين محمد حمدي وإسلام عيسى بسبب الرباط الصليبي.

وأشار شوبير إلى الجدل المثار بشأن استبعاد مصطفى محمد، مؤكدا أن مسؤولي منتخب مصر نفوا تماما وجود أي خلاف بين اللاعب وحسام حسن، وشددوا على أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب فنية فقط، وأن العلاقة يسودها الاحترام بين كافة الأطراف.