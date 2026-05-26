رياضة|كأس العالم 2026|الجزائر

الاتحاد الجزائري يعلن فتح المران أمام الجمهور بعد الإعلان عن قائمة المنتخب النهائية لكأس العالم

حفظ

لاعبو المنتخب الجزائري في الملعب @ElDjazair_Daily
لاعبو المنتخب الجزائري في معسكر الفريق استعدادا لحصة تدريبية (مواقع التواصل)
Published On 26/5/2026

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن مران المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، سيكون مفتوحا أمام الجماهير ووسائل الإعلام بالكامل، الأحد المقبل.

وكشف الاتحاد في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المران سيجرى على ملعب "نيلسون مانديلا" الرئيسي بداية من الساعة الخامسة عصرا، أي بعد ساعتين من إعلان قائمة اللاعبين الرسمية من قبل المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ودخل المنتخب الجزائري، أمس الاثنين، معسكرا إعداديا بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة في الجزائر العاصمة، بحضور 22 لاعبا، وفي غياب بعض اللاعبين المرشحين للوجود بقوة في القائمة النهائية على غرار رياض محرز، وهشام بوداوي، ومحمد أمين عمورة.

ويستعد منتخب الجزائر لملاقاة هولندا وديا يوم الثالث من يونيو/حزيران المقبل، ثم بوليفيا في العاشر من ذات الشهر بكانساس سيتي، مقر إقامة المنتخب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستهل الجزائر مشوارها في المونديال بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب يوم 17 يونيو/حزيران، ثم الأردن في قمة عربية يوم 23 من ذات الشهر، قبل اللعب أمام النمسا في مواجهة حاسمة يوم 28 يونيو/حزيران، في ختام مباريات المجموعة العاشرة.

 

المصدر: الألمانية

إعلان