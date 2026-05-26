الاتحاد الجزائري يعلن فتح المران أمام الجمهور بعد الإعلان عن قائمة المنتخب النهائية لكأس العالم

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن مران المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، سيكون مفتوحا أمام الجماهير ووسائل الإعلام بالكامل، الأحد المقبل.

وكشف الاتحاد في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المران سيجرى على ملعب "نيلسون مانديلا" الرئيسي بداية من الساعة الخامسة عصرا، أي بعد ساعتين من إعلان قائمة اللاعبين الرسمية من قبل المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش.

ودخل المنتخب الجزائري، أمس الاثنين، معسكرا إعداديا بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة في الجزائر العاصمة، بحضور 22 لاعبا، وفي غياب بعض اللاعبين المرشحين للوجود بقوة في القائمة النهائية على غرار رياض محرز، وهشام بوداوي، ومحمد أمين عمورة.

ويستعد منتخب الجزائر لملاقاة هولندا وديا يوم الثالث من يونيو/حزيران المقبل، ثم بوليفيا في العاشر من ذات الشهر بكانساس سيتي، مقر إقامة المنتخب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستهل الجزائر مشوارها في المونديال بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب يوم 17 يونيو/حزيران، ثم الأردن في قمة عربية يوم 23 من ذات الشهر، قبل اللعب أمام النمسا في مواجهة حاسمة يوم 28 يونيو/حزيران، في ختام مباريات المجموعة العاشرة.