مباراة العراق ضد أندورا الودية.. الموعد والقنوات الناقلة

يستهل منتخب العراق تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب أندورا وديا، ضمن برنامج معسكره التدريبي الذي يقام في إسبانيا أواخر مايو/أيار.

وتندرج مواجهة أندورا ضمن محطات إعداد منتخب العراق للمونديال، قبل مواجهة إسبانيا في 4 يونيو/حزيران بمدينة لاكورونيا.

موعد مباراة العراق وأندورا

وتقام المباراة يوم الجمعة 29 مايو/أيار على ملعب "مونتيليفي".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت العراق والسعودية وقطر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد أندورا

القناة الرابعة الرياضية

ويلعب "أسود الرافدين" في المجموعة التاسعة في كأس العالم، إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.