مانشستر سيتي ينهي حقبة غوارديولا بالإطاحة بـ5 من معاونيه

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميا اليوم الثلاثاء، رحيل خمسة من أبرز أفراد الجهاز الفني المعاون للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، في خطوة تأتي لترتيب أوراق النادي عقب النهاية الرسمية لحقبة غوارديولا التاريخية التي امتدت لعشرة أعوام حافلة بالإنجازات.

وأفاد النادي السماوي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، بإنهاء العلاقة التعاقدية مع الخماسي: بيب ليندرز، كولو توريه، لورينزو بوينافينتورا، مانيل إستيارته، وتشابي مانسيسيدور، وذلك بانتهاء منافسات الموسم الحالي (2025-2026).

مانشستر سيتي ينهي حقبة غوارديولا

وتمثل هذه الإقالات تفكيكا كاملا للحرس القديم الذي رافق المدرب الإسباني في رحلته؛ إذ يغادر مدرب اللياقة البدنية لورينزو بوينافينتورا، والمسؤول الإداري والفني المقرب مانيل إستيارته، واللذان ارتبطا بغوارديولا طوال مسيرته التدريبية الأسطورية في برشلونة وبايرن ميونخ وصولا إلى المحطة الإنجليزية.

كما شملت القائمة الإيفواري كولو توريه، نجم الفريق السابق الذي صُعّد للجهاز الفني بعد نجاحه مع فريق الشباب تحت 18 عاما، والهولندي بيب ليندرز الذي انضم كمساعد لغوارديولا في صيف عام 2025 وساهم في التتويج بلقبي كأس الاتحاد وكأس الرابطة هذا الموسم.

وفي مفاجأة تنهي أقدم الإرث التدريبي بالنادي، يرحل الإسباني تشابي مانسيسيدور، رئيس قسم حراس المرمى المتواجد في النادي منذ صيف عام 2013 والمسؤول عن تطوير الحراس منذ حقبة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، والذي حافظ على منصبه طوال سنوات غوارديولا العشر. واختتم سيتي بيانه بتقديم الشكر لـ "الخماسي" على ما قدموه من جهود وتمنى لهم التوفيق في وجهاتهم المقبلة.