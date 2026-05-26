شاهد.. مالك أولمبياكوس يشتبك بالأيدي مع قريب رئيس وزراء اليونان

خطف رجل الأعمال اليوناني الشهير إيفانغيلوس ماريناكيس مالك العديد من الأندية الأوروبية، الأضواء بعد تورّطه في شجار علني مع قريب أحد الشخصيات السياسية الكبرى في بلاده.

وتواجد ماريناكيس الذي يملك أيضا نادي أولمبياكوس، على مدرجات صالة "أواكا" بمركز تيلكوم الرياضي بالعاصمة أثينا، خلال المباراة النهائية التي خاضها فريقه اليوناني ضد ريال مدريد لبطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة.

ودخل ماريناكيس في مواجهة ساخنة ومحتدمة مع غريغوريس ديميترياديس، ابن شقيق رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قبل انطلاق المباراة المذكورة.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ماريناكيس وديميترياديس وهما يتبادلان الصراخ من خلف حاجز يفصل بينهما، بينما اضطر رجال الأمن للتدخل والوقوف حاجزا بينهما.

وخرجت الأمور عن السيطرة بعد أن تبادل الرجلان السباب والشتائم، قبل أن ينتهي الأمر إلى اشتباك بالأيدي، ألقى خلاله ماريناكيس كوبا باتجاه ديميترياديس وفق ما ذكر موقع "إيفساين" (efsyn) اليوناني.

وتصاعدت حدة التوتر أكثر بينهما قبل أن يدخل كوستانتيس كاراباباس نائب رئيس نادي أولمبياكوس، في الأزمة بعد أن رمى وشاحا لنادي أولمبياكوس تجاه ديميترياديس.

وأسفر العراك عن تمزيق القميص الأبيض الذي كان يرتديه الملياردير اليوناني وإصابته بكدمة سوداء كبيرة تحت عينه وفق ما أكد الموقع ذاته.

وظهر ماريناكيس بعدها على المدرجات بقميص أسود، وقد قام بتحية جماهير أولمبياكوس التي احتشدت على المدرجات لتشجيع فريقها.

في الأثناء وجّهت النيابة العامة أمرا إلى قسم مكافحة العنف بفحص مقاطع الفيديو التي وثّقت المشاجرة، وطالبت بدراسة وتحليل كل المقاطع المسجلة ذات الصلة، سواء تلك التي التقطتها كاميرات المراقبة الداخلية للملعب أو جاءت من مصادر أخرى.

شخصية مثيرة للجدل

ويُعتبر ماريناكيس واحدا من أشهر ملّاك الأندية في العالم، ليس لقوة أو شهرة تلك الأندية، لكن بسبب شخصيته المثيرة للجدل.

ووصفت صحيفة "سبورت" الإسبانية ماريناكيس بأنه "أكثر رؤساء كرة القدم استبدادا في العصر الحديث" بسبب ما فعله في مسيرته، إذ أقال 35 مدربا منذ دخوله عالم كرة القدم قبل 16 عاما.

ويُعرف ماريناكيس بأنه شخصية يتخذ قرارات مفاجئة، كما أن تصرفاته لا تقل جدلا عن شخصيته التي بسببها استُدعي للمحاكم أكثر من مرة.

وشغل هذا الثري اليوناني عدة مناصب سياسية ورياضية في بلاده، منها عضو مجلس بلدية بيرايوس ورئيس رابطة الدوري اليوناني، ونائب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم.

كما يمتلك مجموعة إعلامية كبرى، ويترأس أيضا شركة الملاحة العائلية، وتقدّر ثروته بأكثر من 5.1 مليارات دولار.