لويس دياز يتصدر قائمة منتخب كولومبيا لكأس العالم

يقود القائد خاميس رودريغيز ولويس دياز جناح بايرن ميونيخ تشكيلة منتخب كولومبيا في كأس العالم لكرة القدم التي أعلنها المدرب نيستور لورينزو يوم الاثنين، استعدادا للبطولة التي ستقام الشهر المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعود كولومبيا إلى كأس العالم بعد غيابها عن النهائيات في قطر عام 2022، إذ ستشارك للمرة السابعة. وسيقود رودريغيز، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014 في البرازيل، تشكيلة من اللاعبين ذوي الخبرة تضم ‌‌‌‌أيضا ثنائي كريستال بالاس دانييل مونوز وجيفرسون ليرما.

وتأهل فريق المدرب لورينزو بعد حملة تصفيات قوية في أمريكا الجنوبية، وسيسعى لتحسين أفضل نتيجة له في كأس العالم وهي الوصول إلى دور الثمانية في عام 2014.

وتقيم كولومبيا معسكرا في بوغوتا قبل خوض مباراتين وديتين ضد كوستاريكا في 1 يونيو/حزيران والأردن في 7 يونيو/حزيران، وتستهل مشوارها في المجموعة 11 ضد أوزبكستان في 17 يونيو/حزيران.

كما ستواجه الكونغو الديمقراطية والبرتغال في دور المجموعات.

لويس دياز يتصدر قائمة منتخب كولومبيا

حراس المرمى

كاميلو فارغاس (أطلس)، ألفارو مونتيرو (فيليز سارسفيلد)، ديفيد أوسبينا (أتليتيكو ناسيونال)

المدافعون

دافينسون سانشيز (غلطة سراي)، جون لوكومي (بولونيا)، ييري مينا (كالياري)، ويلر ديتا (كروز أزول)، دانييل مونوز (كريستال بالاس)، سانتياغو أرياس (إندبندينتي)، يوهان موخيكا (مايوركا)، ديفر ماتشادو (نانت)

لاعبو الوسط

ريتشارد ريوس (بنفيكا)، جيفرسون ليرما (كريستال بالاس)، كيفن كاستانو (ريفر بليت)، خوان كاميلو بورتيا (أتليتيكو بارانينسي)، غوستافو ‌ ‌‌ ‌بويرتا (ريسينغ دي سانتاندير)، جون أرياس (بالميراس)، خورخي كاراسكال (فلامنغو)، خوان فرناندو كينتيرو (ريفر بليت)، خاميس رودريغيز (مينيسوتا يونايتد)، جامينتون كامباز (روزاريو سنترال).

المهاجمون

‌خوان ‌‌‌‌كاميلو هرنانديز (ريال بيتيس)، لويس دياز (بايرن ميونيخ)، لويس سواريز (سبورتينغ لشبونة)، كارلوس أندريس غوميز (فاسكو دا غاما)، جون كوردوبا (كراسنودار).