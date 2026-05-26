غانا تفقد أخطر أسلحتها الهجومية في كأس العالم

Soccer Football - International Friendly - Austria v Ghana - Ernst Happel Stadion, Vienna, Austria - March 27, 2026 Ghana players pose for a team group photo before the match REUTERS/Lisa Leutner
تلعب ‌غانا ‌في المجموعة 12 إلى جانب كرواتيا وإنجلترا وبنما (رويترز)
Published On 26/5/2026

سيغيب محمد ⁠قدوس ⁠مهاجم توتنهام هوتسبير عن كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق الشهر المقبل ⁠بسبب الإصابة، بعد استبعاده من تشكيلة غانا الأولية المكونة من 28 ⁠لاعبا والتي أعلنها كارلوس كيروش الثلاثاء.

وتعرض قدوس، الذي سجل 13 هدفا في 46 مباراة دولية، لإصابة في الفخذ ‌في يناير/ كانون الأول وكان من المتوقع أن يعود في مارس/ آذار  2026.

لكن المهاجم (25 عاما) تعرض لانتكاسة خلال تعافيه ولم يلعب أي مباراة منذ أن كان توماس فرانك ⁠مدربا لتوتنهام.

محمد قدوس مهاجم توتنهام الإنجليزي (غيتي)

وسجل قدوس، الذي ⁠انضم إلى الفريق قادما من وست هام يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية، هدفين خلال 19 ⁠مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هذا ⁠الموسم.

وسيعتمد المدرب المخضرم كيروش ⁠على أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي ومهاجم أتلتيك بلباو إيناكي وليامز، بينما تم استدعاء عبد الرحمن ‌بابا، مدافع تشيلسي السابق ولاعب باوك الحالي للمرة الأولى منذ عام 2023.

 

 

وإلى جانب قدوس، استبعد كيروش من قائمة "النجوم السوداء" كل من أندريه أيو ومحمد ساليسو وجوزيف بانتسيل وطارق لامبتي.

وتلعب ‌غانا ‌في المجموعة 12 إلى جانب كرواتيا وإنجلترا وبنما.

المصدر: رويترز

