من ثورة دي لا فوينتي إلى تجاهل ديشان.. أبرز نجوم ريال مدريد الغائبين عن المونديال

بالرغم من موجة الانتقادات التي تعرض لها مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بعد استبعاده جميع لاعبي ريال مدريد من قائمة "لا روخا" المشاركة في كأس العالم عام 2026، فإن قائمة الغائبين عن البطولة من لاعبي النادي الملكي لم تقتصر على الإسبان فقط، بل امتدت إلى عدد من الأسماء الدولية البارزة التي خرجت من حسابات منتخباتها لأسباب فنية أو بدنية.

وشهدت قائمة المنتخب الإسباني غياب أسماء مثل داني كارفاخال وداني سيبايوس وفران غارسيا، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الرياضية الإسبانية، لا سيما مع استدعاء ثمانية لاعبين من نادي برشلونة.

لكن الجدل لم يتوقف عند حدود المنتخب الإسباني، إذ قرر مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشان استبعاد لاعب الوسط إدواردو كامافينغا بعد موسم عانى فيه من الإصابات وتراجع الجاهزية، رغم أنه كان أحد عناصر المنتخب الفرنسي في نهائي مونديال عام 2022 أمام الأرجنتين. كما واصل الظهير فيرلاند ميندي غيابه عن حسابات المنتخب الفرنسي.

وفي منتخب إنجلترا، فضّل المدرب توماس توخيل عدم استدعاء الظهير ترينت ألكسندر أرنولد، المنضم حديثا إلى ريال مدريد، في قرار أثار تساؤلات بالنظر إلى خبرته الكبيرة على المستوى الدولي.

كما تحوم الشكوك حول إمكانية استدعاء المهاجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو إلى قائمة منتخب الأرجنتين، بعد موسم لم ينجح فيه في فرض نفسه بصورة كاملة.

وفي المقابل، سيفتقد منتخب البرازيل خدمات الثنائي إيدير ميليتاو ورودريغو بسبب الإصابة، في وقت يقود فيه المدرب كارلو أنشيلوتي المنتخب البرازيلي للمرة الأولى في بطولة كبرى.

ورغم هذه الغيابات، سيظل ريال مدريد حاضرا بقوة في كأس العالم عبر مجموعة من نجومه البارزين، يتقدمهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وتيبو كورتوا وفيديريكو فالفيردي وأنطونيو روديغر، إلى جانب أوريلين تشواميني وأردا غولر وبراهيم دياز.

الموسم الصفري يلاحق نجوم ريال مدريد دوليًا

ويعكس هذا العدد الكبير من الغائبين حجم التراجع الذي عاشه ريال مدريد خلال الموسم الحالي، بعدما خرج الفريق بموسم صفري مخيب للآمال، وهو أمر نادر الحدوث في نادٍ اعتاد المنافسة على جميع الألقاب حتى اللحظات الأخيرة.

إعلان

فعلى الرغم من امتلاك ريال مدريد مجموعة تضم أسماء من الصف الأول عالميا مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، فإن الفريق افتقد طوال الموسم إلى التوازن الفني والاستقرار التكتيكي، في ظل كثرة الإصابات وتراجع الأداء الجماعي، إلى جانب حالة من التوتر داخل غرفة الملابس انعكست بشكل مباشر على النتائج.

كما بدا واضحا أن ريال مدريد لم ينجح في تعويض الفراغ الذي تركه رحيل أسماء مؤثرة في خط الوسط خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أثر على شخصية الفريق وقدرته على التحكم بإيقاع المباريات، خصوصًا في المواجهات الكبرى. واعتبرت تقارير إعلامية أن الفريق افتقد الهوية الواضحة داخل الملعب، بعدما تكررت مشكلات التنظيم الدفاعي وضعف الفاعلية الهجومية رغم وفرة النجوم.

ولم تتوقف تداعيات الموسم السيئ عند حدود النتائج فقط، بل امتدت إلى صورة النادي على المستوى الدولي، بعدما تراجع حضور لاعبيه في قوائم المنتخبات الكبرى، في مؤشر يعكس تراجع مستويات عدد من الأسماء التي كانت تُعد ركائز أساسية في منتخباتها خلال الأعوام الماضية.

كما فتح الموسم الصفري الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن مستقبل المشروع الرياضي للنادي، وإمكانية توجه الإدارة نحو إعادة بناء جديدة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

أبرز لاعبي رال مدريد الغائبين عن المونديال