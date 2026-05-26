انهيار الرواتب.. كيف يتحول الهبوط من البريميرليغ إلى كارثة مالية للأندية؟

كشف خبير التمويل الرياضي روب ويلسون عن تفاصيل صادمة تتعلق ببنود الهبوط في عقود لاعبي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا أن الأندية "يفترض نظريا" أن تفرض تخفيضا يصل إلى 90% من رواتب اللاعبين عند الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، رغم أن ذلك لا يحدث عمليا في عالم كرة القدم الحديثة.

وجاءت تصريحات ويلسون عقب هبوط وست هام يونايتد رسميا من الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة من الموسم، بعد فشل الفريق في تفادي الهبوط رغم فوزه على ليدز يونايتد بنتيجة 3-0، بالتزامن مع انتصار توتنهام هوتسبير على إيفرتون.

وأوضح ويلسون، خلال ظهوره في برنامج "مانداي نايت كلوب" (Monday Night Club) عبر هيئة الإذاعة البريطانية، أن الأندية التي تهبط من الدوري الإنجليزي الممتاز تواجه انهيارا ماليا كبيرا بسبب خسارة عائدات البث التلفزيوني، التي قد تصل إلى نحو 110 ملايين جنيه إسترليني (نحو 140 مليون دولار) سنويا، ما يفرض عليها خفضا جذريا في النفقات للحفاظ على التوازن المالي.

وأشار إلى أن أندية مثل وست هام تحتاج، من الناحية النظرية، إلى تقليص فاتورة الرواتب بنحو 90% بعد الهبوط، لكن وكلاء اللاعبين يرفضون عادة إدراج مثل هذه البنود الضخمة في العقود، ما يجعل تطبيقها شبه مستحيل.

وأثارت هذه النسبة دهشة اللاعب أندروس تاونسند، الذي كان حاضرا في البرنامج، إذ وصف الرقم بالمبالغ فيه، مؤكدا أن أغلب اللاعبين يقبلون عادة تخفيضات تتراوح بين 25 و50% فقط.

وكشف تاونسند أن عقده مع لوتون تاون تضمّن بندا يقضي بخفض راتبه بنسبة 50% إذا هبط الفريق، موضحا أن النادي فرض ذلك بسبب محدودية موارده المالية مقارنة ببقية أندية الدوري الممتاز.

من جانبه، يرى ويلسون أن مستقبل وست هام المالي بات معقدا بعد الهبوط، متوقعا أن يضطر النادي لبيع عدد من نجومه خلال الصيف من أجل جمع ما بين 150 و180 مليون جنيه إسترليني (نحو 190 و230 مليون دولار) لتفادي أزمة مالية كبيرة، رغم استفادته من "مدفوعات المظلة" التي تمنحها رابطة الدوري الإنجليزي للأندية الهابطة.

وتسلط هذه القضية الضوء على حجم الفجوة الاقتصادية الهائلة بين الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى، حيث قد يتحول الهبوط خلال موسم واحد فقط من خسارة رياضية إلى أزمة مالية تهدد استقرار النادي بالكامل.