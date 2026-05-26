دي لا فوينتي يبرر غياب نجوم ريال مدريد عن قائمة إسبانيا المونديالية

أكد مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي اليوم الثلاثاء ⁠⁠أن شعار المنتخب الوطني يتفوق على شعار أي ناد، بعد الإعلان عن تشكيلة المنتخب

للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، والتي سيطر عليها لاعبو برشلونة، ولم تضم لأول مرة أي لاعب من ريال مدريد.

وتتوجه إسبانيا، بطلة ⁠⁠أوروبا، إلى كأس العالم بتشكيلة مكونة من 26 لاعبا، بناها دي لا فوينتي حول ثمانية لاعبين من برشلونة، ولم تضم أي لاعب من أكبر ناد في العاصمة الإسبانية، مما أدخل التنافس الشرس بين الغريمين إلى الحديث عن المنتخب الوطني.

وكان المدافعان دين هيويسن وداني كارفاخال بين أسماء لاعبي ريال مدريد التي غابت عن الفريق، الذي يسعى لتحقيق اللقب ‌‌الثاني لإسبانيا في كأس العالم بعد 2010 في جنوب أفريقيا.

ورفض دي لا فوينتي فكرة أن هذا القرار قد يكلفه دعم مشجعي ريال مدريد.

وقال دي لا فوينتي خلال إفطار مع ممثلي وسائل الإعلام، نظمته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية العامة، ووكالة الأنباء الإسبانية "بالنسبة لي، أفضل فريق موجود – الأفضل على الإطلاق – هو المنتخب الإسباني".

وأضاف "لا أنظر إلى من أين يأتي اللاعبون أو خلفياتهم. ما يهم هو اللاعبون الإسبان الذين يفخرون بتمثيل منتخب بلادهم وبأن يكونوا جزءا من أمة متحدة".

جمال "متحمس للعودة" بعد تعافيه من الإصابة

تضم مجموعة لاعبي برشلونة كلا من جوان غارسيا ⁠⁠وباو كوبارسي وإريك غارسيا وغافي وبيدري وداني أولمو ولامين جمال وفيران توريس،

في حين ⁠⁠استدعى المدرب سبعة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب إن الاعتبارات الرياضية وحدها هي التي وجهت اختياراته، حتى وإن كانت قرارات اختيار التشكيلة تحمل حتما عنصرا شخصيا.

وأضاف: "في اليوم الذي أرتكب فيه خطأ، أو أفشل في اتخاذ القرار الصحيح، أو أتصرف بطريقة قد تكون ⁠⁠مفيدة لمجرد الحصول على نتيجة، فإنني أضع وظيفتي على المحك".

وتستهل إسبانيا مشوارها في المجموعة الثامنة بمواجهة الرأس الأخضر، قبل مواجهة السعودية وأوروغواي، لكن دي لا فوينتي قد ⁠⁠يتوخى الحذر مع لامين جمال ونيكو وليامز وميكل ميرينو، الذين يتعافون ⁠⁠من مشاكل بدنية.

وصرح: "نحن على اتصال بجميع الأندية. نعلم أن هؤلاء اللاعبين في حالة بدنية جيدة؛ كل واحد منهم يحرز تقدما جيدا في عملية التعافي. أنا متفائل جدا؛ أعتقد أنهم سيكونون جاهزين للمباراة الأولى".

ومع ذلك، قال دي لا فوينتي إن نظرة إسبانيا تتجاوز المباراة الافتتاحية.

وأضاف: "إذا كان علينا المخاطرة، فسنخاطر ‌‌في كأس العالم. لكن نظرتنا تتجاوز المباراة الأولى والثانية أيضا. لذا، إذا كان علينا الانتظار لفترة أطول قليلا، فسننتظر".

وقال دي لا فوينتي عن جناح برشلونة جمال (18 عاما)، والذي من المتوقع أن يتحمل الجزء الأكبر من قيادة هجوم إسبانيا، إن ‌‌صغر ‌‌سنه

لم يقلل من إدراكه لأهمية المناسبة.

وأضاف: "جمال متحمس للغاية ومتشوق للعب. إنه شاب صغير جدا، يبلغ عمره 18 عاما فقط، لكنه يتمتع بحس نضج ملحوظ ويعرف أن هذه هي لحظته.. عليك أن تغتنم الفرصة. وهو يعلم أن هذه هي لحظته".