تهديدات مناخية استثنائية تؤرق الجميع في كأس العالم 2026

تعتبر الحرارة والرطوبة والعواصف الرعدية مرادفات للصيف في العديد من مناطق أمريكا الشمالية، لكنها قد تشكل بعد أسابيع قليلة تهديدا لكأس العالم 2026 لكرة القدم، وهو ما يؤرق المنتخبات والجماهير في البطولة الكروية الأقوى عالميا.

تقام النسخة الـ23 من النهائيات العالمية في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مضيفة، من بينها مناطق معتادة على درجات حرارة صيفية مرتفعة تتفاقم بفعل رطوبة خانقة.

تهديدات مناخية استثنائية تؤرق الجميع

وفي الوقت نفسه، تشكل حرائق الغابات المتكررة في أماكن مثل كندا وكاليفورنيا مخاطر على جودة الهواء.

ثم هناك الرعد والبرق: تؤدي العواصف الصيفية في الولايات المتحدة في أغلب الأحيان إلى إيقاف الأحداث الرياضية في الهواء الطلق.

وعلى المنظمين فرض تأخير إلزامي لمدة 30 دقيقة عند حدوث صاعقة ضمن نطاق بين 8 و10 أميال (13 إلى 16 كيلومترا). وكل ضربة لاحقة تعني بدء فترة توقف جديدة مدتها نصف ساعة.

وشهدت كأس العالم للأندية التي أقيمت العام الماضي والتي شكلت بروفة لمونديال المنتخبات، تأخيرا كبيرا في ست مباريات بسبب الطقس.

وتوقع العلماء أن يصبح هذا التوقف أكثر شيوعا مع استمرار الغازات الدفيئة في تسخين الكوكب.

وأثارت التأخيرات المتكررة في مباريات البطولة انتقادات من بعض المدربين والمراقبين الذين تساءلوا عما إذا كانت الولايات المتحدة مناسبة أصلا لاستضافة مثل هذه البطولات الكبرى.

ووصف الإيطالي إنتسو ماريسكا، الذي كان مدربا لتشلسي الإنجليزي في حينها، هذه التأخيرات بأنها "مزحة" تتسبب بتشتيت التركيز، متسائلا عما إذا كانت بعض المدن الأمريكية مناسبة لاستضافة مباريات بطولات كبرى.

الصواعق والبرق

يحمل البرق مخاطر جسيمة. صحيح أن الوفيات الناجمة عن الضربات المباشرة نادرة، لكنها تحدث.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، سُجلت 444 حالة وفاة بسبب الصواعق بين عامي 2006 و2021، وكان معظمها خلال أنشطة ترفيهية في الهواء الطلق.

وتعد المناطق الواقعة شرق جبال الروكي الأعلى خطرا، إذ إن الرطوبة المرتفعة هناك بسبب دفء مياه خليج المكسيك تؤدي إلى تشكل عواصف رعدية.

ويعبّر علماء عن قلقهم من أن يؤدي تغير المناخ إلى إدخال مزيد من عدم اليقين في أنماط العواصف، وربما خلق ظروف تجعل الصواعق أكثر انتشارا.

وقالت كيلسي مالوي من جامعة ديلاوير إنه رغم عدم رصد ميول قوية لكن "من المتوقع أن يزداد البرق" بشكل عام في أجزاء من الولايات المتحدة.

وأضافت أن المناخ الأكثر دفئا "ارتبط بمعدلات أمطار أشد وكذلك بتيارات هوائية صاعدة أقوى"، ما "يعني شحنا كهربائيا أكبر للسحب، وبالتالي معدلات أعلى لوميض البرق".

وقالت مالوي، وهي عالمة مناخ، إن التنبؤات الجوية تحسنت في توقع الطقس القاسي، وحثت الجماهير على الالتزام بالتحذيرات وإجراءات السلامة المتعلقة بالمباريات المتأثرة.

وأضافت: "كثير من الناس يتخيلون أنه إذا لم يروا العاصفة أو البرق ولم يسمعوا الرعد بعد، فهم ليسوا في خطر نشط. لكن الصاعقة يمكن أن تضرب على بعد أميال من موقع العاصفة الفعلي".

من جهته، قال زيكين دينغ، الباحث في البرق بجامعة فلوريدا، إن الملاعب تكون عادة محمية جيدا بإجراءات احترازية مثل مانعات الصواعق، وهي أجهزة معدنية تهدف إلى منع الأضرار الهيكلية أو الحرائق عبر اعتراض الضربات وتوفير مسار لتفريغ الشحنة الكهربائية الضارة.

لكنه أضاف أن الضربات القريبة قد "تتسبب رغم ذلك في تعطيل الأحداث داخل الملاعب".

خطر الحرارة

سيستخدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عددا من الملاعب المزودة بأسقف أو بتكييف هوائي أو بكليهما (أتلانتا ودالاس وهيوستن ولوس أنجليس وفانكوفر)، وذلك للتخفيف من المخاوف المتعلقة بتأخيرات العواصف أو الحرارة الشديدة.

لكن العديد من الملاعب مفتوحة، ما قد يعني تأخيرات بسبب العواصف وتعريض اللاعبين والجماهير لدرجات حرارة حارقة.

وخلال مونديال الأندية 2025، أُقيمت العديد من المباريات في طقس تجاوز 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية)، مع رطوبة جعلت الإحساس بالحرارة أشد.

وأصدر فريق من علماء المناخ مؤخرا تقريرا أفاد بأن "حرارة قاسية" قد تؤثر على ربع المباريات المقررة، بما في ذلك المباراة النهائية في نيوجيرزي.

واعتمد فيفا فترة توقف لشرب الماء خلال كل شوط من المباريات.

وتوقع الطبيب كريس مولينغتون من إمبريال كوليدج في لندن ألا يكون بعض اللاعبين "قادرين على اللعب بالحدة التي اعتادوا عليها".

أما الجماهير التي قد يستهلك كثير منها الكحول تحت أشعة الشمس المباشرة وفي ظل حرارة ورطوبة عاليتين، فقد تواجه مخاطر صحية أكبر.

وقال مولينغتون إن هؤلاء "لن يكونوا في الغالب رياضيي نخبة، مع احتمال أن يعاني العديد منهم من الأمراض التي قد تتفاقم بفعل الحرارة".

وقدمت مجموعة من اللاعبين المحترفين الحاليين والسابقين، بقيادة النرويجي مورتن ثورسبي، عريضة مؤخرا إلى فيفا تصف تأثيرات الحرارة، قائلين إنها "قد تجعلك تشعر بالدوار والإرهاق وتشنجات عضلية وأسوأ من ذلك".

وحثوا فيفا على تحديث إطار عمله الخاص بإجهاد الحرارة في كأس العالم، مضيفين في رسالة مفتوحة: "ستكون فرصة ضائعة إذا لم تتحمل رياضة متأثرة إلى هذا الحد بأزمة المناخ مسؤوليتها في معالجتها".