صفقة الـ 340 ألف يورو.. كيف تلاعب محتالون بنجم قادش الإسباني؟

نجحت الشرطة الإسبانية في إلقاء القبض على شخصين بتهمة النصب والاحتيال التي استهدفت المهاجم المخضرم لوكاس بيريز (37 عاما)، لاعب نادي قادش الإسباني، حيث سلبوه مقتنيات ثمينة ومبالغ ضخمة مقابل أوراق نقدية مزيفة.

يعتمد هذا الأسلوب على التواصل مع أشخاص يبيعون سلعا ثمينة، ثم استخدام الخداع لسرقة ممتلكاتهم من خلال إظهار نقود حقيقية، ولكن تسليم أوراق نقدية مزيفة عند الشراء.

أتم المحتالون الشراء بتسليم حقيبة تحتوي على عملة مزيفة، و180 ألف يورو (نحو 194 ألف دولار) لسلع فاخرة، و160 ألف يورو (نحو 173 ألف دولار) كدفعة أولى للسيارة. وبعد تحقيق دقيق، تمكن الضباط من تحديد هوية الرجلين ومكان وجودهما، وضبطوا 50 ألف يورو (نحو 54 ألف دولار) نقدا مجهولة المصدر عُثر عليها بين أغراضهما.

وصرح لوكاس بيريز في فبراير/شباط الماضي، عندما بدأ التحقيق، بأنه نشر إعلانا لبيع سيارته وعدد من المقتنيات الفاخرة التي يملكها ويرغب في بيعها، وتلقى العديد من الرسائل بهذا الشأن. وفي النهاية، وافق على البيع لبعض الأشخاص المهتمين باقتناء هذه المقتنيات، ورتب اجتماعا لمناقشة شروط البيع.

خلال اجتماع ثانٍ، تم سداد المبلغ المتفق عليه وتبادل الأشياء الثمينة. شملت هذه الأشياء أربع ساعات فاخرة، وثلاثة خواتم من الذهب والماس، وتسع قطع ملابس.

بلغ إجمالي المبلغ المدفوع لهذه الصفقة 340 ألف يورو (نحو 367 ألف دولار)، منها 180 ألف يورو ثمنا للأشياء الثمينة، و160 ألف يورو دفعة أولى لشراء السيارة. تم تسليم المبلغ نقدا في حقيبة، وتم عدّه بحضور الضحية باستخدام آلة عدّ الأوراق النقدية.

وبمجرد وصوله إلى المنزل، ذهب للتحقق مما دفعه واكتشف أن الأموال التي تم تسليمها كانت أوراقا نقدية مزيفة، وأن ثلاث أوراق نقدية فقط من فئة 100 يورو (نحو 108 دولارات) كانت أصلية.