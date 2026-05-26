أرسنال ضد سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان

PARIS, FRANCE - MAY 07: William Saliba of Arsenal battles for possession with Ousmane Dembele of Paris Saint-Germain during the UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second Leg match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at Parc des Princes on May 07, 2025 in Paris, France. (Photo by David Ramos/Getty Images)
ملعب بوشكاش أرينا سيحتضن المباراة النهائية بين سان جيرمان وأرسنال(غيتي-أرشيف)
Published On 26/5/2026
آخر تحديث: 21:36 (توقيت مكة)

يلتقي باريس سان جيرمان نظيره أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، السبت المقبل، على ملعب بوشكاش آرينا في بودابست.

وقطع أرسنال تذكرة العبور للمباراة النهائية على حساب أتلتيكو مدريد، فيما أطاح باريس سان جيرمان بخصمه بايرن ميونخ.

موعد مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان

تقام المباراة يوم السبت 30 مايو/أيار على ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة (18:00) بتوقيت وسط أوروبا، (19:00) بتوقيت السعودية وقطر والقاهرة، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات بعد أن اعتاد الجميع على متابعة هذه المباراة في وقت متأخر بثلاث ساعات.

القنوات الناقلة لمباراة سان جيرمان وأرسنال

  • بي إن سبورت (beIN Sports)

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

أرسنال وسان جيرمان والبحث عن الثنائية

ويبحث كلا الفريقين عن الثنائية بعد تتويج "الغانرز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 عاما، بينما حصد سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي ليتوج باللقب الـ14 في تاريخه.

يسعى أرسنال لحصد أول لقب في تاريخه بالبطولة، بعدما خسر نهائي عام 2006 أمام برشلونة، في حين يخوض باريس سان جيرمان النهائي الثالث في تاريخه بعد تتويجه في عام 2025 وخسارته في عام 2020.

تشكيلة سان جيرمان المتوقعة ضد أرسنال

  • حراسة المرمى: ماتفي سافونوف
  • خط الدفاع: أشرف حكيمي، وماركينيوس، وويليام باتشو، ونونو مينديز
  • خط الوسط: زائير إيمري، وفيتينيا، وجواو نيفيز
  • خط الهجوم: ديزي دوي، وعثمان ديمبلي، وخفيتشا كفاراتسيخيليا

    تشكيلة أرسنال المتوقعة ضد سان جيرمان

  • حراسة المرمى: دافيد رايا
  • خط الدفاع: جوريان تيمبر، وويليام ساليبا، وغابرييل ماغالييس، وريكاردو كالافيوري
  • خط الوسط: لويس سكيلي، وديكلان رايس، ومارتن أوديغارد
  • خط الهجوم: بوكايو ساكا، وكاي هافيرتز، ولياندرو تروسارد

وستكون هذه هي المواجهة السابعة تاريخيا بين الفريقين، إذ سبق لهما أن تواجها 6 مرات في بطولتين مختلفتين.

ولا يملك فريق أفضلية على الآخر على اعتبار أن كل منهما فاز في مباراتين، فيما احتكما لنتيجة التعادل في 3 مناسبات.

المصدر: الجزيرة

