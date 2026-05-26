باريس سان جيرمان ضد أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يلتقي باريس سان جيرمان نظيره أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل، على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

وقطع أرسنال تذكرة العبور للمباراة النهائية على حساب أتلتيكو مدريد، فيما أطاح باريس سان جيرمان بخصمه بايرن ميونخ.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

تقام المباراة يوم السبت 30 مايو/أيار على ملعب بوشكاش آرينا في بودابست.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة (18:00) بتوقيت وسط أوروبا، (19:00) بتوقيت السعودية وقطر، الثمانة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات بعد أن اعتاد الجميع على متابعة هذه المباراة في وقت متأخر بثلاث ساعات.

القنوات الناقلة لمباراة سان جيرمان وأرسنال

بي إن سبورت beIN SPORT

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

البحث عن الثنائية

ويبحث كلا الفريقين عن الثنائية بعد تتويج "الغانرز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 عاماً، بينما حصد سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي ليتوج باللقب الـ 14 في تاريخه.

يسعى أرسنال لحصد أول لقب في تاريخه بالبطولة، بعدما خسر نهائي 2006 أمام برشلونة، في حين يخوض باريس سان جيرمان النهائي الثالث في تاريخه بعد تتويجه في 2025 وخسارته في 2020.

تشكيلة سان جيرمان المتوقعة ضد أرسنال

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

خط الدفاع: أشرف حكيمي، وماركينيوس، وويليام باتشو، ونونو مينديز

خط الوسط: زائير إيمري، وفيتينيا، وجواو نيفيز.

خط الهجوم: ديزي دوي، وعثمان ديمبلي، وخفيتشا كفاراتسيخيليا

تشكيلة أرسنال المتوقعة ضد سان جيرمان

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: جوريان تيمبر، وويليام ساليبا، وغابرييل ماغالييس، وريكاردو كالافيوري

خط الوسط: لويس سكيلي، وديكلان رايس، ومارتن أوديغارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، وكاي هافيرتز، ولياندرو تروسارد

وستكون هذه هي المواجهة السابعة تاريخيا بين الفريقين، إذ سبق لهما أن تواجها 6 مرات في بطولتين مختلفتين.

ولا يملك فريق أفضلية على الآخر على اعتبار أن كل منهما فاز في مباراتين، فيما احتكما لنتيجة التعادل في 3 مناسبات