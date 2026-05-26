انتخابات ريال مدريد.. هل تنهي ثروة "رجل الطاقة" والصفقتان العالميتان حقبة بيريز؟

دخلت انتخابات رئاسة ريال مدريد نفقا من الإثارة لم تشهده "القلعة البيضاء" منذ عقدين من الزمن. فبعد سنوات من هيمنة فلورنتينو بيريز على الكرسي الرئاسي بالتزكية، ظهر من يكسر حاجز الصمت؛ الشاب إنريكي ريكيلمي، الذي لم يكتفِ بإيداع أوراق ترشحه، بل بدأ حملته بتفجير "قنابل" انتخابية من العيار الثقيل.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات لاختيار رئيس جديد لريال مدريد في 7 يونيو/حزيران المقبل.

وعود براقة: "نجمان عالميان في فريقي"

في أول إطلالة إعلامية له بعد تقديم ترشحه رسميا، اختار ريكيلمي (37 عاما) صحيفة إيه بي سي (ABC) ليطلق منها وعوده الكبرى. وبنبرة الواثق، أعلن رئيس مجموعة "كوكس" (Cox) للطاقة والمياه عن إتمام اتفاقات سرية ستغير وجه الفريق.

وصرح ريكيلمي (37 عاما): "لقد أتممنا المهمة.. لدي نجمان عالميان وقّعا بالفعل للانضمام إلى ريال مدريد إذا فزت. هما ليسا مجرد صفقات عابرة، بل حجر الزاوية في مشروعي الرياضي للمدى القريب والبعيد"

ورغم تحفظه على ذكر الأسماء، أكد ريكيلمي أن الكشف عن هوية هذين النجمين قد يتم في وقت قريب جدا، مشيرا إلى أن العمل جارٍ حاليا على حسم ملف الجهاز الفني الذي سيقود "ثورته" الكروية.

من هو إنريكي ريكيلمي؟.. ثروة هائلة وتاريخ في "البيت الأبيض"

لا يعد ريكيلمي غريبا عن كواليس النادي؛ فهو "سوسيو" (Socio – عضو) لأكثر من 20 عاما، وهو ابن عضو سابق في مجلس الإدارة في عهد رامون كالديرون (2006-2009).

اقتصاديا، يُعتبر ريكيلمي رقما صعبا؛ فقد أسس وترأس شركة "كوكس إنرجي"، وهي مجموعة متخصصة في البنية التحتية للطاقة ومعالجة المياه. وبحسب تصنيف صحيفة "إل موندو" (El Mundo)، تُقدّر ثروته الشخصية بـ460 مليون يورو (نحو 497 مليون دولار)، بزيادة مذهلة بلغت 119% في عام واحد.

وحققت شركة "كوكس" صافي ربح قدره 59 مليون يورو (نحو 64 مليون دولار) في عام 2024، بإيرادات تجاوزت 700 مليون يورو (نحو 756 مليون دولار) بحسب صحيفة سبورتون (Sporton).

استحوذت المجموعة على 51% من محطة الطاقة الشمسية الحرارية "Khi Solar One" في جنوب أفريقيا، وهي منشأة فريدة من نوعها عالميا.

رغم الصعوبات الأولية عند إدراج الشركة في البورصة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلا أن القيمة السوقية الأولية بلغت 805 ملايين يورو (نحو 869 مليون دولار).

هجوم حاد على "الإدارة غير المهنية"

ولم تخلُ تصريحات المرشح الشاب من الانتقادات الموجهة لبيريز وإدارته الحالية، حيث وصف ما يحدث داخل النادي بأنه "سنوات من الإدارة غير المهنية"، منتقدا التخبط في القرارات الفنية مثل إقالة تشابي ألونسو السريعة.

وقال: "تعيينه كان قرارا صائبا، لكن إقالته كانت خطأ فادحا. لا يمكن بناء مشروع في 3 أشهر فقط"

وتحدث إنريكي عن جمهور الملكي بقوله: "أعتقد أن (السوسيوس) يشعرون بخيبة أمل عميقة من طريقة إدارة الأمور، وأطلب منهم ألّا يخافوا من التغيير"

استيفاء الشروط.. هل تنجح "المغامرة"؟

يُعد ريكيلمي أول وجه يجرؤ على منافسة بيريز منذ عودته إلى رئاسة النادي في 2009 بعد فترة أولى بين عامي 2000 و2006. وقد أعيد انتخابه لاحقا بالتزكية 4 مرات، وكانت آخر مرة في يناير/كانون الثاني 2025.

ورغم "القواعد الصارمة" التي يفرضها النظام الأساسي، يبدو أن الشاب الطموح قد استعد جيدا، حيث يستوفي الشرطين التعجيزيين:

الأقدمية: عضوية النادي لأكثر من 20 عاما.

الضمان المالي: توفير ضمان بنكي يغطي 15% من ميزانية النادي الضخمة.

هذه المعركة الانتخابية تأتي بعد أن دعا فلورنتينو بيريز (79 عاما) لانتخابات مبكرة عقب موسمين مخيبين للآمال وصفر من الألقاب الكبرى. وفي مؤتمر صحفي في 12 مايو/أيار الجاري، تحدى بيريز خصومه قائلا: "من يريد الترشح فليفعل"، وهو التحدي الذي قبله ريكيلمي فورا.

بين وعود ريكيلمي بالنجوم الجدد، وطموح بيريز في إعادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يجد أعضاء ريال مدريد أنفسهم أمام صندوق اقتراع سيحدد ملامح "الميرنغي" للسنوات الـ4 القادمة. فهل ينجح ريكيلمي في إنهاء حقبة "فلورنتينو" التاريخية، أم أن لـ "القرش" رأيا آخر؟