المدربون الأكثر حصدا للنقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي

يتصدر مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري السير أليكس فيرغسون قائمة المدربين الأكثر حصدا للنقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد فيرغسون مانشستر يونايتد في 809 مباريات بالبريميرليغ منذ توليه مهمة تدريب الشياطين الحمر في نوفمبر/تشرين الثاني 1986، حتى رحيله بنهاية موسم 2012-2013.

وفي هذه المباريات حصد فيرغسون 1752 نقطة بفوزه في 528 مباراة، بينما تعادل في 168 مباراة، مقابل 133 خسارة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وإلى جانب فيرغسون، فرض اسمان آخران نفسيهما كأساطير التدريب في الدوري الإنجليزي باعتبارهما من ضمن قائمة نادرة تمكنت من تجاوز حاجز 1000 نقطة وفق بيانات شبكة "غيف مي سبورت" (givemesport) البريطانية.

وحصد المدرب الفرنسي أرسين فينغر 1627 نقطة طوال 22 موسما قضاها مع أرسنال (عام 1996 حتى عام 2018)، والاسكتلندي ديفيد مويس الذي جمع 1069 نقطة مع عدة أندية هي إيفرتون على فترتين، ومانشستر يونايتد، ووست هام يونايتد (فترتين)، وسندرلاند.

واستقر المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي ودّع مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي بعد 10 مواسم قضاها مع الفريق السماوي، في المركز الخامس برصيد 865 نقطة.

أما مواطنه المدرب ميكيل أرتيتا الذي قاد أرسنال للتتويج باللقب في الموسم المنتهي 2025-2026، فيحل في المركز السادس عشر برصيد 495 نقطة، جمعها مع "الغانرز" في 6 مواسم ونصف.

وضمت قائمة المدربين العشرين الأوائل عددا كبيرا من مدربي النخبة، في مقدمتهم المدرب الإنجليزي هاري ريدناب، والبرتغالي جوزيه مورينيو، والألماني يورغن كلوب، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

المدربون الـ20 الأكثر حصدا للنقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز..

السير أليكس فيرغسون: 1752 نقطة. أرسين فينغر: 1627 نقطة. ديفيد مويس: 1069 نقطة. هاري ريدناب: 878 نقطة. بيب غوارديولا: 865 نقطة. جوزيه مورينيو: 735 نقطة. يورغن كلوب: 705 نقطة. سام ألاردايس: 680 نقطة. رافائيل بينيتيز: 605 نقطة. مارك هيوز: 601 نقطة. ستيف بروس: 531 نقطة. ماوريسيو بوكيتينو: 520 نقطة. روي هودسون: 512 نقطة. مارتن أونيل: 505 نقاط. إيدي هاو: 501 نقطة. ميكيل أرتيتا: 495 نقطة. بريندن رودجرز: 488 نقطة. جيرارد هولييه: 419 نقطة. كيفن كيغن: 413 نقطة. ألان كيربشلي: 410 نقاط.