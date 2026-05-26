الخطوط الجوية القطرية تكشف النقاب عن طائرة تواكب كأس العالم 2026

كشفت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الاثنين، عن طائرتها من طراز "بوينغ 777″، والتي تحمل تصميما خاصا ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، وذلك احتفاء بشراكتها الممتدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضحت الشركة أن الطائرة الجديدة، التي تُعد امتدادا لإرث بطولة كأس العالم 2022 في قطر، تتميز بتصميم خارجي "جريء وحيوي" يعكس هوية البطولة المقبلة، بهدف مشاركة الأجواء الحماسية مع المسافرين حول العالم، استعدادا لانطلاق المونديال.

وذكرت الخطوط القطرية أن الطائرة المزدانة بحلتها الجديدة ستسيّر رحلاتها إلى وجهات رئيسية في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

وأضافت أن المقصورة الداخلية للطائرة ستكتسي أيضا بعناصر ومقتنيات مستوحاة من الحدث الكروي لتعزيز تجربة السفر.

وذكرت الخطوط الجوية القطرية في بيان عبر موقعها الرسمي: "بعد انتهاء البطولة، ستحافظ الطائرة على حلتها الخارجية المميزة وكسوة المقصورة الداخلية احتفاء بهذا الحدث الكروي الضخم".

وأكدت الشركة، بصفتها شريك الطيران الرسمي للفيفا، أن هذه المبادرة تأتي في إطار دورها المستمر في دعم الرياضة العالمية وربط المشجعين والفرق عبر شبكة وجهاتها.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم في 11 يونيو/حزيران، وتُقام بشكل مشترك بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وفازت الخطوط الجوية القطرية – الحائزة على العديد من الجوائز العالمية – بلقب "أفضل شركة طيران في العالم" للمرة التاسعة غير المسبوقة في حفل توزيع جوائز الطيران العالمية لعام 2025، الذي تديره منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية "سكاي تراكس".

وكانت الخطوط القطرية قد حصدت لقب أفضل شركة طيران في العالم في الأعوام 2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021 و2022 و2024.