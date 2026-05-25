ميسي يغادر الملعب مصابا.. هل يغيب عن افتتاحية المونديال؟

خرج النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي من مباراة فريقه إنتر ميامي أمام ضيفه فيلادلفيا يونيون الأحد في الدوري الأمريكي لكرة القدم (إم إل إس) بسبب الإصابة، قبل أسابيع من المونديال حيث يدافع مع منتخب بلاده عن اللقب العالمي.

وتحت الأمطار، استُبدل النجم الأرجنتيني في الدقيقة 73 على ملعب "نو ستاديوم"، بعدما أمسك بمؤخرة ساقه اليسرى وطلب الخروج.

وبدا اللاعب البالغ 38 عاما يسير بشكل طبيعي وهو يتجه مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس بعد خروجه من المباراة التي فاز بها ميامي لاحقا 6-4.

وقال المدرب الأرجنتيني لإنتر ميامي غييرمو هويوس بعد اللقاء إنه من المبكر تحديد ما إذا كان ميسي قد تعرّض لإصابة، مشيرا إلى أن استبداله كان إجراء احترازيا بسبب حالة أرضية الملعب.

وأضاف هويوس عندما سُئل عن حالة ميسي "بحسب علمي، لا يوجد تقرير (طبي) حتى الآن، لكن سيكون لدينا تقرير قريبا"، مضيفا "كان يعاني فعلا من الإرهاق… كان متعبا. كانت أرضية الملعب ثقيلة (من حيث تناقل الكرة بسبب الأمطار)، وعند الشك، المقاربة المعتمدة تكون دائما عدم المخاطرة".

وأدار ميسي وضعه البدني بعناية منذ انضمامه إلى إنتر ميامي في عام 2023، حيث يعمد الجهاز الفني إلى إراحته بانتظام خلال فترات ازدحام المباريات.

كما أمضى فترات متعددة بعيدا عن المباريات في الأعوام القليلة الماضية بسبب مشاكل في العضلة الخلفية التي أبعدته عن أجزاء من فترة الإعداد للموسم الحالي.

غير أن أي إصابة خطيرة قد يتعرض لها الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات ستشكل ضربة قاسية لآمال الأرجنتين في الدفاع عن لقبها في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتنطلق النهائيات من مكسيكو سيتي في 11 يونيو/حزيران المقبل، على أن تلعب الأرجنتين مباراتها الافتتاحية أمام الجزائر في كانساس سيتي بعد خمسة أيام.

وكانت مباراة إنتر ميامي الأحد الأخيرة قبل توقف الدوري الأمريكي استعدادا لكأس العالم.

ولم يؤكد ميسي رسميا نيته المشاركة في كأس العالم، لكن من المتوقع أن يخوض النهائيات السادسة الأخيرة في مسيرته الأسطورية.

ومن المقرر إعلان تشكيلة الأرجنتين الأسبوع المقبل، على أن يتوجه فريق المدرب ليونيل سكالوني بعدها إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين قبل كأس العالم، أولهما ضد هندوراس في تكساس في 6 يونيو/حزيران المقبل، ثم أمام أيسلندا في التاسع منه في ألاباما.