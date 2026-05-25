بين طوفان ريال مدريد وجفاف ليفربول.. القصة الكاملة لملوك ركلات الجزاء في أوروبا

تكشف القراءة الرقمية لملف الفرق الأكثر حصولا على ركلات الجزاء في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال الموسم الحالي عن تفاوت تكتيكي حاد بين الأندية؛ إذ لم تعد عقوبة "الـ11 متراً" مجرد هدايا تحكيمية، بل تحولت إلى مؤشر إحصائي دقيق يعكس حجم الجرأة الهجومية، ومعدلات الضغط المستمر، والقدرة على اختراق مناطق الخطورة في الثلث الأخير من الملعب.

بين أندية جعلت من حصر المنافسين داخل مناطق جزائهم أسلوب حياة كروي، وأخرى عانت من عقم هجومي وقحط رقمي نادر، نرصد لكم التوزيع الكامل لملوك ركلات الجزاء في القارة العجوز وضحاياها:

الملكي يتربع على العرش الأوروبي والبايرن يلاحقه

تبوأ نادي ريال مدريد الإسباني صدارة الترتيب العام كأكثر الأندية حصولاً على ركلات الجزاء في أوروبا برصيد 14 ركلة، نجح في تحويل 12 منها إلى الشباك (8 مبابي و4 فينيسيوس)، مستفيداً من مرونة خطوطه الأمامية وقدرة نجومه على فرض الخطأ داخل الصندوق.

وحلّ بايرن ميونخ الألماني في المرتبة الثانية أوروبياً برصيد 12 ركلة (سجل منها 11)، في حين تقاسم برشلونة الإسباني وبرينتفورد الإنجليزي المركز الثالث برصيد 10 ركلات لكل منهما.

وضمت قائمة النخبة الأوروبية العشر الأولى أندية نافست الكبار بكثافة حضورها الهجومي مثل: جنوى وإيه سي ميلان الإيطاليين، وبوروسيا دورتموند وماينز الألمانيين، وفالنسيا وريال سوسيداد الإسبانيين، بمعدلات تراوحت بين 9 و10 ركلات.

مفارقة القاع

على النقيض تماماً، عاشت أندية عريقة مثل ليفربول الإنجليزي حالة من الجفاف الرقمي، حيث لم يتحصل "الريدز" طوال الموسم سوى على ركلتي جزاء فقط، وهو ذات الرصيد الشحيح الذي شاركه فيه إيفرتون وبيرنلي في إنجلترا، وليتشي وبارما وكالياري في إيطاليا، وهايدنهايم في ألمانيا.

البورصة الرقمية لركلات الجزاء في الدوريات الخمس الكبرى

الدوري الإنجليزي الممتاز

إعلان

أظهرت الملاعب الإنجليزية تفوقاً لافتاً للفرق المعتمدة على التحولات السريعة والكرات العرضية:

برينتفورد : 10 ركلات جزا ء.

: ء. تشيلسي، ليدز يونايتد، كريستال بالاس: 8 ركلات لكل منها.

مانشستر يونايتد، بورنموث، نيوكاسل يونايتد: 6 ركلات لكل منها.

برايتون، وولفرهامبتون، سندرلاند: 5 ركلات لكل منها.

الدوري الإيطالي

عكست الأرقام الإيطالية رغبة أندية الوسط في المغامرة الهجومية داخل الصندوق:

جنوى، إيه سي ميلان: 9 ركلات لكل منهما .

. كومو 1907: 8 ركلات.

بولونيا، تورينو، روما، بيزا: 7 ركلات لكل منها.

إنتر ميلان، فيورنتينا: 6 ركلات لكل منهما.

يوفنتوس: 5 ركلات.

الدوري الإسباني

فرض قطبا الكرة الإسبانية نفوذهما المعتاد بفضل الكثافة المهارية للاعبيهما:

ريال مدريد: 14 ركلة جزاء .

. برشلونة: 10 ركلات.

فالنسيا، ريال سوسيداد: 9 ركلات لكل منهما.

أوساسونا، جيرونا، سيلتا فيغو: 8 ركلات لكل منها.

ريال مايوركا، ديبورتيفو ألافيس، فياريال: 7 ركلات لكل منها.

الدوري الألماني

حافظت الملاعب الألمانية على وتيرتها الهجومية العالية وحضور الكتل الهجومية داخل الصندوق:

بايرن ميونخ: 12 ركلة جزاء .

. بوروسيا دورتموند، ماينز: 9 ركلات لكل منهما.

باير ليفركوزن: 8 ركلات.

بوروسيا مونشنغلادباخ، شتوتغارت: 7 ركلات لكل منهما.

هامبورغ، أوغسبورغ، فرايبورغ، آينتراخت فرانكفورت: 6 ركلات لكل منها.

الدوري الفرنسي

شهدت فرنسا تساوياً نادراً بين أندية الصدارة والصف الأول في استغلال الأخطاء داخل المنطقة: