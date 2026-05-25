جنون الكالتشيو.. كومو يصنع التاريخ بتأهله لأبطال أوروبا وروما يعود بعد غياب 8 سنوات

شهدت الجولة الختامية من الدوري الإيطالي لكرة القدم (السيري آ) تقلبات دراماتيكية عاصفة، أسفرت عن خسارة قطبي الكرة الإيطالية؛ إيه سي ميلان ويوفنتوس، بطاقتي التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، في مقابل صعود تاريخي ومفاجئ لنادي كومو، وعودة منتظرة لنادي روما إلى المسرح الأوروبي الأعرق.

وجاءت هذه المحصلة لتحدد ملامح المربع الذهبي الإيطالي المتأهل إلى دوري الأبطال، والذي سيضم إلى جانب البطل إنتر ميلان، كلاً من نابولي، وروما، والمفاجأة السارة كومو.

انتحار كروي لميلان في الأنفاس الأخيرة

تجرع نادي إيه سي ميلان مرارة خيبة أمل كبرى وسقط في فخ "الانتحار الكروي"، بعدما تراجع 3 مراكز دفعة واحدة في الأمتار الأخيرة، إثر خسارته المفاجئة على أرضه أمام كالياري بنتيجة (1-2)، ليودع رسمياً صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ورغم البداية المثالية لرجال المدرب ماسيميليانو أليغري بافتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية، فإن الفريق تراجع بشكل غير مبرر، تاركاً المبادرة لنادي كالياري -الذي خاض اللقاء دون ضغوط بعد ضمان بقائه- ليستغل الكرات الثابتة ويقلب الطاولة بهدفين.

ولولا تألق الحارس الفرنسي مايك ماينان في عدة انفرادات صريحة، لكانت النتيجة أكثر قسوة على "الروسونيري" الذي أنهى موسمه في المركز السادس، وهو الأسوأ له منذ الجولة الثانية للمسابقة.

كومو إلى دوري الأبطال للمرة الأولى

في المقابل، كان نادي كومو المستفيد الأكبر من تعثر ميلان؛ إذ نجح الفريق الذي يقوده فنيا النجم الإسباني السابق سيسك فابريغاس في حجز مقعده بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب انتصاره العريض على كريمونيزي بنتيجة (4-1)، وهي النتيجة التي أدت أيضاً إلى هبوط الأخير رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية (السيري بي).

وفرض قائد الفريق لوكاس دا كونيا نفسه نجما للمواجهة بتسجيله ثنائية حاسمة في الشوط الثاني (الدقيقتين 74 و81)، مؤمنا فوزا تاريخيا نقل النادي الصاعد حديثا إلى مصاف النخبة الأوروبية.

روما يعود إلى منصة الكبار

من جانبه، ثبت نادي روما أقدامه في المركز الثالث منهيا الموسم بـ"نغمة انتصارات" متتالية، بعد فوزه الخامس على التوالي والذي جاء على حساب هيلاس فيرونا بنتيجة (2-0).

ويدين "ذئاب العاصمة" بهذا الإنجاز للمهاجم الهولندي دونيل مالين الذي سجل هدفه الـ14 هذا الموسم في الدقيقة 56 معوضا إهداره ركلة جزاء قبلها بثوانٍ، قبل أن يطلق ستيفان الشعراوي رصاصة الرحمة في الوقت بدل الضائع (90+3) محرزاً الهدف الثاني في مباراته الأخيرة بقميص "الجيلاروسي".

إعلان

وبهذا الفوز، يعود روما إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2018.

يوفنتوس.. الضحية الأخرى في ليلة السقوط

ولم تكن ليلة تورينو أفضل حالا؛ إذ انضم يوفنتوس إلى قائمة الخاسرين الكبار بعدما تأخرت ركلة بداية مباراته في "ديربي المدينة" أمام تورينو، ليدخل اللقاء وقد تبخرت آماله رسميا في بلوغ المربع الذهبي، ليتأكد غيابه عن دوري الأبطال وتحوله للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي (اليوربا ليغ) في الموسم المقبل برفقة غريمه ميلان.

كريمونيزي يكمل قائمة الهابطين

وأسدلت الجولة الختامية الستار على صراع القاع المرير، ليتأكد هبوط نادي كريمونيزي رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية (السيري بي) إثر خسارته القاسية أمام كومو بنتيجة (4-1)، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الـ18.

ويرافق كريمونيزي بذلك الثنائي هيلاس فيرونا وبيزا اللذين سبق لهما الهبوط رسميا في جولات سابقة؛ حيث استقر فيرونا في المركز الـ19 برصيد 21 نقطة، في حين تذيل بيزا جدول الترتيب العام برصيد 18 نقطة.

في المقابل، نجح نادي ليتشي في تأمين بقائه رسميا ومباغتة مستضيفه ساسوولو بالفوز عليه في عقر داره بنتيجة (3-2)، ليفلت من مقصلة الهبوط في الأنفاس الأخيرة من عمر المسابقة.

قائمة الأندية الإيطالية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا

الإنتر البطل.

نابولي الوصيف.

روما الثالث.

كومو الرابع.

الفرق الإيطالية المتأهلة للدوري الأوروبي

الميلان (خامس الترتيب).

اليوفي (سادس الترتيب).

الفريق المتأهل لدوري المؤتمر

أتلانتا (سابع الترتيب).

الفرق الهابطة للدرجة الثانية