فرحة لم تكتمل.. كأس روسيا يتحول إلى شظايا في ليلة التتويج (فيديو)

تسبب بابلو سولاري فيريرا، لاعب خط وسط سبارتاك موسكو، في تحطيم كأس روسيا لكرة القدم خلال احتفالات فريقه بفوزه على كراسنودار.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب الأرجنتيني (25 عاما) وهو يرفع الكأس الكريستالية عاليا أمام الجماهير ولكن بعد ثوان قليلة انفصل الغطاء عن الهيكل الرئيسي، ثم تحطم الجزء السفلي منه إلى قطع صغيرة.

تجدر الإشارة إلى أن سبارتاك فاز على كراسنودار في المباراة النهائية الحاسمة بركلات الترجيح 4-3 بعد أن انتهى الوقت الأصلي بنتيجة التعادل 1-1.

وهذا هو اللقب الخامس لسبارتاك في تاريخ كأس روسيا. وكان الفريق الموسكوفي قد فاز بالكأس سابقا في موسم 2021-2022.