بعد رحيله عن السيتي.. هل يقود غوارديولا منتخب إنجلترا في المستقبل؟

أكد المدرب السابق لمانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا أنه لا يملك خططا مهنية على المدى القريب بعد رحيله عن النادي السماوي، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية تدريب منتخب إنجلترا في المستقبل.

وودّع غوارديولا (55 عاما) أمس جماهير مانشستر سيتي بعد آخر مباراة للفريق في موسم 2025-2026 ضد أستون فيلا في الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد 10 سنوات قاد فيها "السيتزنس" للتتويج بـ20 لقبا محليا وقاريا وعالميا.

موقف غوارديولا من تدريب إنجلترا

وقال غوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية عندما سُئل عن إمكانية تدريب منتخب إنجلترا مستقبلا: "ليس لدي أي خطة بشأن مستقبلي".

وأضاف: "الآن سأذهب لأرتاح وأستعيد الوقت الذي افتقدته مع أبنائي -رغم أنهم كبروا الآن- سأفعل الكثير من الأشياء التي لم أفعلها وأرغب في القيام بها".

وأوضح غوارديولا: "لن أفكر ثانية واحدة في أي شيء يتعلق بكرة القدم خلال السنوات المقبلة. أحتاج إلى الراحة كما أريد مراجعة ما حدث في مسيرتي الممتدة لـ17 أو 18 عاما قضيتها مع برشلونة وبايرن ميونخ وهنا".

وعندما سُئل عما إذا كان هذا يعني أن الإجابة ليست رفضا قاطعا، أجاب: "نعم، لكن سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

ومن المقرر أن يتولى غوارديولا منصبا جديدا كسفير لمجموعة سيتي لكرة القدم (City Football Group) المالكة لنادي مانشستر سيتي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيفكر في العودة لتدريب الفريق مرة أخرى، أجاب: "لماذا تطرحون هذا السؤال؟ لن أكون مدربا لفترة من الوقت، هذا هو الشيء الوحيد المؤكد. وإلا لكنت بقيت هنا، مستمرا في منصبي. أنا أستحق حقا أخذ استراحة".

ورحل غوارديولا عن مانشستر سيتي في وقت لم يصدر فيه بعد الحكم النهائي بشأن 115 تهمة تتعلق بمخالفات مالية وجّهتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد الفريق السماوي، الذي ينفي بدوره تماما كل هذه التهم التي يُزعم أنها حدثت بين عامي 2009 و2018.

وكان غوارديولا قد دافع سابقا عن النادي، وأكد أنه سيتحدث علنا بمجرد إصدار حكم نهائي في هذه التهم.

رغبة أمريكية

وكان غوارديولا قال في مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأمريكية عام 2024: "أود أن أعيش تجربة كأس العالم، كأس الأمم الأوروبية أو كوبا أمريكا، أيا كانت".

وأضاف: "أتطلع لخوض تلك التجربة. لا أعلم متى، بعد خمس سنوات، عشر، أم 15 عاما؛ لكنني أود الإشراف على فريق في كأس العالم كمدرب".

في هذه الأثناء طالب نجم كرة القدم الأمريكي المعتزل أليكسي لالاس اتحاد اللعبة في بلاده بمحاولة التعاقد مع غوارديولا.

ويرى لالاس أن مجرد وجود غوارديولا دون فريق، يعد سببا كافيا لكي يتواصل الاتحاد معه، وأن تجاهل شخصية بهذا الحجم سيكون تصرفا أحمق، حتى لو انتهى الأمر بالرفض في نهاية المطاف.

وقال لالاس في بودكاست: "إذا كان بيب غوارديولا متاحا ومنفتحا على الفكرة، فسيكون من الغباء ألا تتصل به، وتعرف منه كيف يفكر لمستقبله".

وأضاف: "بالتأكيد لا بد من الاتصال به وربما حتى تتلقى اتصالا منه. فنحن نعلم أن بيب أخذ إجازة طويلة سابقا. إلى أين ذهب؟ ذهب إلى الولايات المتحدة. وقد يكون ذلك أمرا مغريا بالنسبة له".