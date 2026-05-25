غارسيا ينضم لقائمة أساطير برشلونة بعد فوزه بجائزة زامورا

انضم خوان غارسيا حارس مرمى برشلونة، إلى قائمة نادرة في تاريخ الفريق الكتالوني بعد فوزه بجائزة زامورا عن الموسم المنتهي 2025-2026.

وحصد غارسيا جائزة زامورا كأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني بعدما اهتزت شباكه 21 مرة فقط في 30 مباراة خاضها مع برشلونة، في موسمه الأول مع الفريق الكتالوني.

غارسيا ينضم لقائمة أساطير برشلونة

وحقق غارسيا معدلا مميزا يبلغ 0.7 هدف مستقبلا في المباراة الواحدة، وهي أرقام وضعته في مكانة مرموقة بتاريخ برشلونة على حد تعبير صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.

وأكدت أن غارسيا (25 عاما) أصبح ثالث حارس مرمى في تاريخ برشلونة، يحصد هذه الجائزة المرموقة في إسبانيا بموسمه الأول مع "البلوغرانا".

ولم يحقق هذا الإنجاز في تاريخ برشلونة الممتد لـ 127 عاما، سوى الثنائي الإسباني أندوني زوبيزاريتا والتشيلي كلاوديو برافو.

أرقام حراس المرمى الذين حصدوا جائزة زامورا بموسمهم الأول مع برشلونة:

زوبيزاريتا: استقبلت شباكه 29 هدفا في 43 جولة بموسم 1986-1987.

برافو: استقبلت شباكه 19 هدفا في 37 مباراة بموسم 2014-2015.

غارسيا: استقبلت شباكه 21 هدفا في 30 مباراة بموسم 2025-2026.

في أيد أمينة

وترى الصحيفة أنه وبناء على أرقام غارسيا وعمره فإن "حراسة مرمى برشلونة ستبقى في أيدٍ أمينة للسنوات القادمة".

وانضم غارسيا إلى برشلونة في الصيف الماضي قادما من إسبانيول الجار اللدود، بعدما دفع الأول قيمة الشرط الجزائي التي بلغت 25 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار).

وخاض غارسيا مع برشلونة 45 مباراة بجميع البطولات، اهتزت شباكه فيها 42 مرة، وحافظ عليها في 18 وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وتُوج مع الفريق بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

برشلونة الفريق الأكثر فوزا بجائزة زامورا

في هذه الأثناء أكدت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يعد الفريق الأكثر فوزا بجائزة زامورا في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 22 جائزة.

وتوزعت الجوائز الـ22 على 12 حارسا للمرمى، أبرزهم الثنائي الإسباني فيكتور فالديز وأنتوني راماليتس اللذان فازا بها 5 مرات لكل منهما.

قائمة حراس مرمى برشلونة الفائزين بجائزة زامورا: