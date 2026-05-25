ديوكوفيتش يزيح فيدرر عن عرش الأرقام التاريخية

Serbia's Novak Djokovic celebrates after winning against France's Giovanni Mpetshi Perricard at the end of their men's singles match on day 1 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 24, 2026. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)
ديوكوفيتش يشارك للمرة 82 في البطولات الأربع الكبرى (الفرنسية)
Published On 25/5/2026

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش إنجازا تاريخيا جديدا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، بعدما تخطى عقبة أولى مفخخة وصعبة أمام الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن هذه كانت المشاركة رقم 82 في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد يومين فقط من احتفاله بعيد ميلاده التاسع والثلاثين.

وحطم ديوكوفيتش الرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع السويسري روجيه فيدرر كأكثر اللاعبين ظهورا في منافسات فردي الرجال بالبطولات الأربع الكبرى.

وكان هذا هو العام الـ22 على التوالي الذي يشارك فيه النجم الصربي في بطولة رولان غاروس، ولم يسبق له أن خسر مجموعة في الدور الافتتاحي منذ عام 2010، لكنه اضطر هذه المرة لقلب تأخره ليفوز على مبيتشي بيريكار البالغ طوله (2.03 متر) بنتيجة 5-7 و7-5 و6-1 و6-4.

ولم تكن البداية المهزوزة لديوكوفيتش مفاجئة، بالنظر إلى أنه لم يخض سوى مباراة واحدة فقط منذ منتصف مارس/آذار الماضي بسبب إصابة في الكتف.

وتعرض المصنف الثالث في البطولة لصافرات استهجان خلال الشوط الحادي عشر من المجموعة الأولى عندما اعترض على قرار إعادة نقطة إثر نداء خاطئ من حكم الخط، لينجح بعدها مبيتشي بيريكار، الذي يشرف على تدريبه المصنف الأول في بريطانيا سابقا غريغ روسيدسكي، في كسر إرسال النجم الصربي.

وتأهل ديوكوفيتش، الفائز بـ24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، إلى الدور الثاني حيث سيلتقي فرنسيا آخر هو فالنتين روير.

epa12991940 Novak Djokovic of Serbia celebrates his win following his Men's 1st round match against Giovanni Mpetshi Perricard of France at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 24 May 2026. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
ديوكوفيتش يحتفل بفوزه على جيوفاني بيريكار في بطولة رولان غاروس للتنس (الأوروبية)

وقال ديوكوفيتش: "أود أن أهنئ جيوفاني على هذه المباراة الرائعة. لم أواجه إرسالات بهذه القوة إلا نادرا خلال مسيرتي".

وأضاف: "في المجموعة الأولى لم تكن لدي أي فرصة، وتغير الوضع قليلا بالنسبة لي في المجموعة الثانية. في مباراة كهذه، عليك أن تحافظ على تركيزك وتنتظر الفرصة السانحة. كان الأمر معقدا بعض الشيء، لكن يمكن القول إنني استعدت أفضل مستوياتي، ووفقت في رد الإرسال في الوقت المناسب".

من جهة أخرى، يعد تايلور فريتز لاعبا آخر عانى من لعنة الإصابات هذا الموسم، حيث غاب اللاعب الأمريكي عن موسم الملاعب الرملية بأكمله تقريبا بسبب التهاب مستمر في أوتر الركبة.

وأصبح فريتز أول المصنفين العشرة الأوائل خروجا من البطولة، بعد خسارته أمام مواطنه نيشيش باسا فاريدي بنتيجة 6-7 (5-7)، و6-7 (5-7)، و7-6 (9-7)، و1-6.

ولم يواجه المصنف الثاني بالبطولة ألكسندر زفيريف أي صعوبة تذكر، حيث فاز على الفرنسي بنجامين بونزي بنتيجة 6-3، و6-4، و6-2.

المصدر: الألمانية + الفرنسية

