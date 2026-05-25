فخور بتمثيل بلدي.. بوعدي يعلق على اختيار المغرب على حساب فرنسا

أبدى الدولي المغربي أيوب بوعدي لاعب ليل الفرنسي، سعادته وفخره الكبيرين باستدعائه لقائمة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2026.

وقرر بوعدي البالغ من العمر 19 عاما، والذي يُعد واحدا من أبرز المواهب الواعدة، الدفاع عن ألوان "أسود الأطلس" بعد تفكير عميق نتج عنه اقتناعه بمشروع الاتحاد المغربي لكرة القدم.

بوعدي فخور بتمثيل المغرب

وقال بوعدي: "لقد اتخذت قراري وأنا فخور جدا به وأشعر بالارتياح. أنا فخور بتمثيل بلدي المغرب. شكرا جزيلا للشعب المغربي، وأتمنى أن نحقق أشياء رائعة معا".

وأضاف: "أطمح لتقديم الكثير وتوظيف إمكاناتي لصالح الفريق. أنا واثق بأن هذا المنتخب يمتلك الجودة والروح القادرة على صناعة وتحقيق أشياء كبيرة ومبهرة".

وتأتي هذه التصريحات تأكيدا على حالة الارتياح التي يعيشها بوعدي بعد أشهر من التفكير في مستقبله الدولي، وفق شبكة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسية، إذ ارتدى قميص المنتخب الفرنسي في الفئات السنية الصغرى قبل أن يحسم قراره بتمثيل المغرب.

وبحسب الشبكة ذاتها فإن بوعدي كان يحظى بإعجاب كبير من مسؤولي كرة القدم في المغرب منذ عدة أشهر: "إدراكا منهم للموهبة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب".

ونجح مسؤولو الاتحاد المغربي لكرة القدم في تقديم الحجج المقنعة لدفع الموهبة الشابة لتلبية دعوة المنتخب، خاصة مع الأفق الواعد الذي ينتظره في بطولة كأس العالم 2026.

واعترف بوعدي بالدور البارز الذي لعبه مدرب منتخب المغرب محمد وهبي، وكذلك رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، لمساعدته على حسم قراره.

وقال بوعدي: "المدرب والرئيس قالا لي على الفور إن عليّ اختيار المغرب لأن هذا هو القرار الصحيح. الاستقبال هنا كان لا يصدق، وكل شيء مثالي".

وكان اسم بوعدي على رأس القائمة الموسعة لمنتخب المغرب التي ضمت 28 اسما، وأعلن عنها محمد وهبي يوم الخميس الماضي.

ويُعد هذا الاستدعاء هو الأول لبوعدي عقب حسم الاتحاد المغربي إجراءات تأهيله الدولي وتغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى المغربية.

وأوقعت قرعة كأس العالم المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل بطل العالم 5 مرات، واسكتلندا وهايتي.