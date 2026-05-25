يتقدمهم تشيلسي الملياري.. أغلى الأندية الغائبة عن البطولات الأوروبية في الموسم المقبل

بعد انتهاء كل موسم، تبدأ عملية تقييم شاملة لأداء جميع الأندية، سواء تلك التي نجحت في تحقيق أهدافها أو الأخرى التي ظهرت بمستويات دون المتوقع.

ويحدث ذلك وسط بيئة إعلامية وجماهيرية تشيد وتتغنى أو لا ترحم اللاعبين والمدربين، ويعتمد ذلك بالمطلق على نتائج الموسم.

وتزداد حدة الانتقادات عندما تفشل الأندية الكبرى في التأهل إلى المسابقات القارية، تماما كما يحدث مع تشيلسي الذي سيغيب عن جميع المسابقات الأوروبية في الموسم القادم 2026-2027 بعد احتلاله المركز العاشر في الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارته في الجولة الأخيرة 1-2 أمام سندرلاند.

ويتصدر البلوز قائمة أغنى الأندية في الدوريات الخمس الكبرى التي ستغيب عن البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، إذ تتجاوز قيمته السوقية حاجز المليار يورو (نحو 1.08 مليار دولار).

ويحل توتنهام هوتسبير الذي نجا من الهبوط في الجولة الأخيرة، في المركز الثاني بهذه القائمة، إذ تبلغ القيمة السوقية لتشكيلته 802.5 مليون يورو (نحو 866.7 مليون دولار).

ومن المثير للاهتمام أن من بين الأندية العشرة الأعلى قيمة سوقية التي ستغيب عن أوروبا، هناك 8 أندية تنافس في البريميرليغ، وفق قائمة أعدها موقع ترانسفير ماركت (Transfermarkt) الشهير المتخصص في البيانات.

ولم يكسر هيمنة الأندية الإنجليزية على هذه القائمة سوى ناديي آينتراخت فرانكفورت الألماني وستراسبورغ الفرنسي.

الأندية الأعلى قيمة سوقية في الدوريات الخمس الكبرى التي ستغيب عن البطولات الأوروبية في الموسم القادم 2026-2027:

تشيلسي: 1.16 مليار يورو (نحو 1.25 مليار دولار) (المركز العاشر في الدوري الإنجليزي).

توتنهام هوتسبير: 803 ملايين يورو (نحو 867.2 مليون دولار) (المركز الـ17 في الدوري الإنجليزي).

نيوكاسل يونايتد: 708 ملايين يورو (نحو 764.6 مليون دولار) (المركز الـ12 في الدوري الإنجليزي).

نوتنغهام فورست: 568 مليون يورو (نحو 613.4 مليون دولار) (المركز الـ16 في الدوري الإنجليزي).

كريستال بالاس: 541 مليون يورو (نحو 584.3 مليون دولار) (المركز الـ15 في الدوري الإنجليزي).

برينتفورد: 470 مليون يورو (نحو 507.6 ملايين دولار) (المركز التاسع في الدوري الإنجليزي).

إيفرتون: 450 مليون يورو (نحو 486 مليون دولار) (المركز الـ13 في الدوري الإنجليزي).

آينتراخت فرانكفورت: 389 مليون يورو (نحو 420.1 مليون دولار) (المركز الثامن في الدوري الألماني).

فولهام: 387 مليون يورو (نحو 418 مليون دولار) (المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي).

ستراسبورغ: 362 مليون يورو (نحو 391 مليون دولار) (المركز الثامن في الدوري الفرنسي).

ليدز يونايتد: 346 مليون يورو (نحو 373.7 مليون دولار) (المركز الـ14 في الدوري الإنجليزي).

أتلتيك بيلباو: 283 مليون يورو (نحو 305.6 ملايين دولار) (المركز الثامن في الدوري الإسباني).

بولونيا: 275 مليون يورو (نحو 297 مليون دولار) (المركز الثامن في الدوري الإيطالي).

فيورنتينا: 239 مليون يورو (نحو 258.1 مليون دولار) (المركز الـ14 في الدوري الإيطالي).

فولفوسبورغ: 235 مليون يورو (نحو 253.8 مليون دولار) (المركز الـ16 في الدوري الألماني).

لاتسيو: 218 مليون يورو (نحو 235.4 مليون دولار) (المركز التاسع في الدوري الإيطالي).

فيردر بريمين: 176 مليون يورو (نحو 190.1 مليون دولار) (المركز الـ15 في الدوري الألماني).

هامبورغ: 168 مليون يورو (نحو 181.4 مليون دولار) (المركز الـ13 في الدوري الألماني).

فالنسيا: 164 مليون يورو (نحو 177.1 مليون دولار) (المركز التاسع في الدوري الإسباني).

أوغسبورغ: 159 مليون يورو (نحو 171.7 مليون دولار) (المركز التاسع في الدوري الألماني).