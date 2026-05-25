أغرب تسوية في تاريخ كأس العالم.. أمريكا ترفض مبيت منتخب إيران والفيفا والمكسيك يتدخلان

أعلنت المكسيك رسميا موافقتها على استضافة بعثة المنتخب الإيراني لكرة القدم خلال نهائيات كأس العالم 2026 التي تنطلق الشهر المقبل، في خطوة لوجستية لإنقاذ مشاركة إيران بعدما أبدت الولايات المتحدة عدم رغبتها في وجود الفريق وإقامته على أراضيها جراء التوترات العسكرية الأخيرة في الشرق الأوسط.

أغرب تسوية في تاريخ كأس العالم

وكشفت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عن صيغة اتفاق فريدة من نوعها؛ حيث سيخوض المنتخب الإيراني مبارياته المجدولة داخل الولايات المتحدة، لكنه سيعود للمبيت وقضاء لياليه داخل الأراضي المكسيكية.

وقالت شينباوم صراحة: "الولايات المتحدة لا ترغب في أن يقضي المنتخب الإيراني ليلة واحدة على أراضيها، وقد سألونا: (هل يمكنهم المبيت في المكسيك؟)، فأجبنا بـ (نعم، لا مشكلة)"، موجهة وزراء السياحة وممثلي الحكومة لدى الفيفا لتنسيق آليات الإقامة، في حين التزم البيت الأبيض الصمت دون تعليق فوري.

ضمانات الفيفا وخط ائتمان "تيخوانا" الحدودي

وجاء الإعلان المكسيكي تزامنا مع تصريحات وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، الذي أكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قدم وعودا قاطعة بمنح بعثة المنتخب تأشيرات الدخول اللازمة (تأشيرات متعددة الدخول صالحة للعبور البري والبلد المضيف). ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا" عن دنيامالي قوله: "لقد وعدنا رئيس الفيفا جاني إنفانتينو بأن جميع لاعبينا سيحصلون على التأشيرات، وأن إيران ستخوض مبارياتها على الأراضي الأمريكية كما هو مقرر".

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، نقل مقر إقامة المنتخب من ولاية أريزونا الأمريكية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية الواقعة على الشريط الحدودي مباشرة، مشيرا إلى أن هذه خطوة ستجنب البعثة التعقيدات الدبلوماسية المرتبطة بالتأشيرات، وتتيح للفريق السفر مباشرة من طهران إلى المكسيك عبر الخطوط الجوية الإيرانية، فيما توجه جزء من البعثة بالفعل من معسكر "أنطاليا" بتركيا نحو السفارة الأمريكية بأنقرة لاستكمال الإجراءات الرسمية.

أزمة مشاركة إيران في المونديال

وظلت مشاركة إيران في المونديال (المقرر من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز) محاطة بشكوك دولية، في أعقاب القصف العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، والذي أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص قبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان الماضي، وسط محادثات سلام معقدة تشمل مضيق هرمز الإستراتيجي والملف النووي الإيراني.

ورغم أزمة الإقامة، سيتعين على المنتخب الإيراني عبور الحدود دوريا لخوض مبارياته في المجموعة السابعة؛ حيث يستهل مشواره في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بمواجهة نيوزيلندا في 15 يونيو/حزيران، ثم بلجيكا في 21 يونيو/حزيران، قبل أن يسافر شمالا ليختتم دور المجموعات أمام المنتخب المصري في 26 يونيو/حزيران بمدينة سياتل.