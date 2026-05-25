حصاد الملايين.. القائمة الكاملة لأرباح أرسنال وأندية البريميرليغ في 2026

كشف تقرير بريطاني عن قيمة الأرباح المالية التي حصلت عليها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالنظر إلى ترتيبها النهائي في الجدول.

وانتهى موسم 2025-2026 من البريميرليغ أمس الأحد بإقامة مباريات الجولة الـ38 والأخيرة، والتي حددت مراكز الفرق الـ20 المشاركة في البطولة.

وتُوج أرسنال باللقب للمرة الـ14 في تاريخه، بينما هبطت أندية وست هام يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون إلى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وأفرز الموسم المنتهي من الدوري الإنجليزي بعض الأمور الصادمة، أبرزها احتلال تشيلسي المدجج بالنجوم المركز العاشر في جدول الترتيب، ونجاة توتنهام هوتسبير العريق من الهبوط في الجولة الأخيرة.

ويتصدّر أرسنال قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للأرباح بناء على موقعه في الترتيب باعتباره بطل المسابقة، إذ انتعشت خزينته بـ54 مليون جنيه إسترليني (نحو 68.6 مليون دولار).

ويحل مانشستر سيتي في المركز الثاني بفارق 3 ملايين جنيه إسترليني (نحو 3.8 ملايين دولار) عن أرسنال، فيما يحتل جاره مانشستر يونايتد المركز الثالث بأرباح تقترب من 49 مليون جنيه إسترليني (نحو 62.2 مليون دولار).

قيمة أرباح أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وفق مراكزها في الجدول:

أرسنال: 54 مليون جنيه إسترليني (نحو 68.6 مليون دولار). مانشستر سيتي: 51.3 مليون جنيه إسترليني (نحو 65.2 مليون دولار). مانشستر يونايتد: 48.6 مليون جنيه إسترليني (نحو 61.7 مليون دولار). أستون فيلا: 45.9 مليون جنيه إسترليني (نحو 58.3 مليون دولار). ليفربول: 43.2 مليون جنيه إسترليني (نحو 54.9 مليون دولار). بورنموث: 40.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 51.4 مليون دولار). سندرلاند: 37.8 مليون جنيه إسترليني (نحو 48 مليون دولار). برايتون: 35.1 مليون جنيه إسترليني (نحو 44.6 مليون دولار). برينتفورد: 32.4 مليون جنيه إسترليني (نحو 41.1 مليون دولار). تشيلسي: 29.7 مليون جنيه إسترليني (نحو 37.7 مليون دولار). فولهام: 27 مليون جنيه إسترليني (نحو 34.3 مليون دولار). نيوكاسل يونايتد: 24.3 مليون جنيه إسترليني (نحو 30.9 مليون دولار). إيفرتون: 21.6 مليون جنيه إسترليني (نحو 27.4 مليون دولار). ليدز يونايتد: 18.9 مليون جنيه إسترليني (نحو 24 مليون دولار). كريستال بالاس: 16.2 مليون جنيه إسترليني (نحو 20.6 مليون دولار). نوتنغهام فورست: 13.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 17.1 مليون دولار). توتنهام هوتسبير: 10.8 ملايين جنيه إسترليني (نحو 13.7 مليون دولار). وست هام يونايتد: 8.1 ملايين جنيه إسترليني (نحو 10.3 ملايين دولار). بيرنلي: 5.4 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.9 ملايين دولار). وولفرهامبتون: 2.7 مليون جنيه إسترليني (نحو 3.4 ملايين دولار).

مكاسب أرسنال

في هذه الأثناء، أكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" (Daily Express) البريطانية أن أرسنال سيجني مبلغا ضخما من الأرباح بسبب تتويجه باللقب لأول مرة منذ موسم 2003-2004.

ومن المتوقع أن تنتعش خزينة أرسنال بمبلغ مالي يتراوح بين 176 و178 مليون جنيه إسترليني (نحو 223.5 إلى 226.1 مليون دولار) كإجمالي عوائد من مسابقة الدوري الإنجليزي فقط، قبل احتساب أي مكافآت خارجية من الرعاة.

وسيحصل أرسنال على 96.9 مليون جنيه إسترليني (نحو 123.1 مليون دولار) نظير مشاركته في الدوري الإنجليزي، موزعة على النحو التالي:

29.8 مليون جنيه إسترليني (نحو 37.8 مليون دولار) عوائد صفقات البث التلفزيوني محلياً.

59.2 مليون جنيه إسترليني (نحو 75.2 مليون دولار) عوائد صفقات البث التلفزيوني عالمياً.

7.9 ملايين جنيه إسترليني (نحو 10 ملايين دولار) عوائد تجارية.

وبسبب إنهاء موسم 2025-2026 في صدارة جدول الترتيب، سيكسب أرسنال 54 مليون جنيه إسترليني (نحو 68.6 مليون دولار) إضافية كمكافأة "جدارة أساسية".

كما ستزيد أرباح الفريق من رسوم البث التلفزيوني بعد نقل مبارياته بشكل مكثف على مدار الموسم، وهو ما يُتوقع أن يدر عليه ما بين 24.9 مليون إلى 27.4 مليون جنيه إسترليني (نحو 31.6 مليون إلى 34.8 مليون دولار)، وهي المبالغ التي تُدفع عادة للفرق الأكثر بثاً للمباريات في البريميرليغ.

وأكد موقع "غيف مي سبورت" (givemesport) البريطاني أن أرسنال سيحقق أرباحا مالية تتجاوز تلك التي حصدها ليفربول بطل الموسم الماضي الذي جمع 174.9 مليون جنيه إسترليني (نحو 222.1 مليون دولار)."