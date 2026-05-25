"أجواء مسمومة".. كونتي يعلن نهاية مشواره مع نابولي

أكد أنطونيو كونتي، أمس الأحد، أنه سيرحل عن منصبه مديرا فنيا لفريق نابولي الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد أن أنهى الفريق الموسم في المركز الثاني بالدوري خلف إنتر ميلان.

وكان كونتي يتولى تدريب نابولي منذ عام 2024 وفاز معه بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2024-2025. وكان اللقب الوحيد الذي توج به الفريق هذا الموسم هو لقب كأس السوبر الإيطالي.

وبعد فوز نابولي على أودينيزي 1-0 في آخر مباراة من الدوري، قال كونتي للصحفيين إنه أبلغ رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس قبل شهر بأنه سيرحل عن منصبه، مضيفاً: "كان هذا قراري".

وأضاف كونتي (56 عاما): "لم أكن يوما من محبي المواسم المتوسطة، ولن أكون كذلك أبدا، مشيراً إلى وجود "الكثير من السموم" حول نابولي.

وأوضح: "في نابولي، فشلت في شيء واحد: لم أستطع توحيد الفريق، وبدون التكاتف لا يمكن مواجهة المنافسين. لقد رأيت الكثير من السموم في

الأجواء، ومن ينشرها خاسر لا محالة".

كما أوضح كونتي، الذي صرح الشهر الماضي بأنه يرى نفسه مرشحا محتملا للعودة لتدريب المنتخب الإيطالي بعد رحيل جينارو غاتوزو، وقال: "لا أعلم شيئا عن مستقبلي. قد أحصل على استراحة وأرتاح".