نتائج قرعة دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين ومواعيد المباريات

سُحبت اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، قرعة دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2026-2027)، والتي أسفرت عن مواجهات متباينة لأندية الصدارة، جاء على رأسها لقاء نادي النصر، المتوج بلقب دوري روشن للمحترفين، مع مضيفه نادي الدرعية، الصاعد لأول مرة في تاريخه إلى دوري الأضواء.

وتم تقسيم الفرق الـ32 المشاركة في البطولة إلى مستويين؛ حيث ضم المستوى الأول الأندية صاحبة المراكز الـ15 الأولى في دوري المحترفين للموسم المنقضي، بالإضافة إلى نادي أبها بطل دوري الدرجة الأولى "يلو". وفي المقابل، ضم المستوى الثاني أندية ضمك، والأخدود، والنجمة الهابطة من دوري المحترفين، بجانب الأندية صاحبة المراكز من الثاني وحتى الـ14 في دوري الدرجة الأولى.

نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين ومواجهات دور الـ32

وجاءت المواجهات على النحو التالي، حيث تقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولاً:

الرائد × الهلال

الدرعية × النصر

الأنوار × الأهلي

النجمة × الاتحاد

الوحدة × الشباب

البكيرية × الحزم

الزلفي × الرياض

العدالة × الفيحاء

الطائي × القادسية

الجبلين × الاتفاق

العلا × الفتح

جدة × الخلود

ضمك × التعاون

الأخدود × الخليج

العروبة × أبها

الفيصلي × نيوم

مواعيد مباريات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين

ومن المقرر أن تُقام مباريات هذا الدور في النصف الثاني من أغسطس/آب المقبل، وتحديداً في الفترة من 16 إلى 19 أغسطس/آب 2026، وذلك عقب الفراغ من منافسات الجولة الأولى لافتتاح الموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي.