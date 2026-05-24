من أمريكا إلى قطر.. 4 مواجهات حفرت اسم السعودية في ذاكرة المونديال

في كل نسخة من نسخ بطولة كأس العالم لكرة القدم، هناك مباريات تتجاوز كونها مجرد منافسات على النقاط لتصبح لحظات تاريخية لا تُنسى.

بالنسبة للمنتخب السعودي، لم تكن النهائيات مجرد حضور عابر، بل منصة أظهرت قدرة المنتخب على قلب التوقعات، وصنع الانتصارات أمام منافسين يمتلكون ثقلا تاريخيا وإعلاميا أكبر، لتبقى بعض مواجهات "الأخضر" محفورة في ذاكرة كرة القدم العالمية.

وتظل هذه المباريات شهادة على مسيرة الأخضر في كأس العالم، إذ قدمت نموذجا لإمكانية قيام الفرق الصغيرة أو الأقل ترشيحا بقلب التوقعات وتحقيق الانتصارات أمام كبار العالم.

وتاليا أربع مباريات لا تُنسى للمنتخب السعودي في تاريخ مشاركاته في كأس العالم.

السعودية 2-1 المغرب (أمريكا عام 1994)

دخل المنتخب السعودي مواجهة المغرب في النسخة الأولى له على المسرح العالمي بعد الخسارة أمام هولندا، حاملا إصرارا على إثبات ذاته.

افتتح سامي الجابر التسجيل بعد سبع دقائق من ركلة جزاء، لكن المنتخب المغربي عاد وسجل هدف التعادل في الدقيقة 26.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، خطف فؤاد أنور هدف الفوز بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب، ليحسم المباراة لصالح السعودية.

وتألق الحارس محمد الدعيع ساهم بشكل كبير في الحفاظ على التقدم، ومنح المنتخب السعودي أول انتصار تاريخي له في المونديال.

السعودية 1-0 بلجيكا (أمريكا عام 1994)

بعد الفوز على المغرب، واجه الأخضر منتخب بلجيكا في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة.

ورغم أن الفريق البلجيكي ضمن تقريبا التأهل، لم يخفف ذلك من عزيمة السعودية. افتتح سعيد العويران التسجيل بهدف أيقوني بعد مراوغة أربعة

لاعبين من منتصف الملعب إلى منطقة الجزاء، قبل أن يسكن الكرة شباك الحارس ميشيل برودوم.

وحافظ التنظيم الدفاعي بقيادة محمد الدعيع على النتيجة، ليضمن الأخضر التأهل إلى دور الـ16 ويكتب فصلا جديدا في تاريخ مشاركاته العالمية.

السعودية 2-1 مصر (روسيا عام 2018)

على ملعب فولغوغراد أرينا، خاض المنتخب السعودي مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى أمام مصر، بعد أن حسمت أوروغواي وروسيا التأهل للأدوار الإقصائية.

وتقدم المنتخب المصري بهدف محمد صلاح، لكن المنتخب السعودي رد سريعا بعد احتساب ركلة جزاء نفذها سلمان الفرج لتعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز المنتخب السعودي سيطرته، وسجل سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحقق الفريق انتصارا دراميا ومشرفا، ويثبت قوة التنظيم والانضباط التكتيكي للفريق.

السعودية 2-1 الأرجنتين (قطر عام 2022)

في مواجهة منتخب الأرجنتين بملعب (لوسيل)، دخل منتخب السعودية المباراة كطرف أقل ترشيحا، في حين كان منتخب الأرجنتين، حامل لقب كوبا أمريكا عام 2021، هو الأكثر خبرة على الصعيد الدولي.

وافتتح منتخب الأرجنتين التسجيل عبر ركلة جزاء نفذها نجمه وقائده ليونيل ميسي، لكن المنتخب السعودي لم ينهر، بل حافظ على التوازن التكتيكي.

وفي الشوط الثاني، سجل صالح الشهري هدف التعادل، ثم أضاف سالم الدوسري هدف الفوز في سيناريو درامي قلب الموازين، وسط حضور جماهيري تجاوز 88 ألف متفرج، ليكتب الأخضر واحدة من أبرز مفاجآت المونديال الحديث.