نقل معسكر منتخب إيران المونديالي خارج الولايات المتحدة.. أسباب القرار وكواليس الساعات الأخيرة

أعلن المنتخب الإيراني في بيان، مساء السبت، نقل معسكره التدريبي لبطولة كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك، وذلك بعد حصوله على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لكن الأخير لم يؤكد هذا الإجراء بعد.

وكان من المقرر أصلا أن يتدرب المنتخب الإيراني في مدينة توسان بولاية أريزونا الأمريكية، إلا أن هذا النقل كان مطروحا نظرا للغموض المحيط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران والمخاوف الأمنية، فيما لم يصدر عن المسؤولين في توسان أي تعليق.

وذكر المنتخب الإيراني أنه سيتخذ من مدينة تيخوانا المكسيكية مقرا له، وهي مدينة تقع على الحدود مباشرة مع الولايات المتحدة.

وجاء في بيان منسوب إلى رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج: "يجب أن تحصل جميع معسكرات تدريب المنتخبات المشاركة في كأس العالم على موافقة فيفا".

وأضاف تاج: "لحسن الحظ، وبعد تقديم الطلبات وعقد الاجتماعات مع مسؤولي فيفا واللجنة المنظمة لكأس العالم في إسطنبول، بالإضافة إلى اجتماعنا عبر الإنترنت أمس في طهران مع الأمين العام لفيفا، تمت الموافقة على طلبنا بنقل مقر إقامة المنتخب من الولايات المتحدة إلى المكسيك".

وأوقعت القرعة المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات في كأس العالم، حيث يواجه منتخب نيوزيلندا في إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في مباراته الافتتاحية بالمونديال يوم 15 يونيو/حزيران المقبل، قبل أن يواجه بلجيكا على نفس الملعب، بعدها بستة أيام، ثم يختتم لقاءاته في مرحلة المجموعات بمواجهة مصر في 26 يونيو/حزيران بمدينة سياتل الأمريكية.

ويشارك المنتخب الإيراني في كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، والسابعة في تاريخه، لكن لم يسبق له أن تجاوز الدور الأول من البطولة.

وذكر الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن نقل مقر الإقامة سيحل مشكلات التأشيرات المحتملة، حيث سيدخل الفريق الولايات المتحدة عبر المكسيك، وكشف تاج أن الفريق: "ربما يتمكن حتى من السفر من وإلى المكسيك على متن رحلات الخطوط الجوية الإيرانية".

يُشار إلى أن المنتخبات المشاركة في المونديال تستخدم مقرات الإقامة للتدريب قبل المباريات وبعدها.