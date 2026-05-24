ملوك الهاتريك في القرن الـ21.. هاري كين يقتحم قائمة الخمسة الأوائل

اقتحم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ قائمة اللاعبين الخمسة الأوائل الأكثر تسجيلا للثلاثيات (هاتريك) في مباراة واحدة، في القرن الحادي والعشرين.

وتكفل كين أمس بقيادة فريقه للتتويج بكأس ألمانيا بعدما سجل الأهداف الثلاثة للعملاق البافاري في مرمى شتوتغارت، في المباراة النهائية التي جرت على أرضية الملعب الأولمبي في برلين، ليختم الموسم الحالي بطريقة استثنائية تُوّج فيها مع بايرن ميونخ بالثنائية المحلية.

ورفع كين رصيده من الثلاثيات (هاتريك) في مباراة واحدة إلى 31 وفق بيانات أبرزها موقع "غيف مي سبورت" (givemesport) البريطاني، سجلها طوال مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها (توتنهام هوتسبير، بايرن ميونخ) ومنتخب إنجلترا.

ملوك الهاتريك في القرن الـ21

ووضع كين اسمه في المركز الخامس في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للثلاثيات في مباراة واحدة بالقرن الـ21، بعدما تجاوز الأوروغواياني لويس سواريز لاعب إنتر ميامي الأمريكي حالياً، صاحب الـ30 هاتريكا.

ولا يتفوق على كين سوى 4 لاعبين هم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المالديفي علي أشفق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويتصدر رونالدو قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للهاتريك في القرن الحالي، إذ فعل ذلك 66 مرة مع الأندية التي لعب لها (مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، النصر السعودي)، ومنتخب البرتغال.

ويتقدم رونالدو على غريمه الأزلي ميسي في هذه القائمة بفارق 6 ثلاثيات فقط، ما يعني أن المنافسة بينهما ستبقى مشتعلة حتى اعتزالهما.

وبإمكان كين التقدم أكثر في هذه القائمة على اعتبار أن أشفق يملك 35 هاتريكا، أما ليفاندوفسكي الذي خاض آخر مباراة له مع برشلونة يوم السبت الماضي ففي رصيده 34 هاتريكا.

أكثر اللاعبين تسجيلا للثلاثيات في القرن الـ21:

البرتغالي كريستيانو رونالدو: 66 هاتريكا.

الأرجنتيني ليونيل ميسي: 60 هاتريكا.

المالديفي علي أشفق: 35 هاتريكا.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 34 هاتريكا.

الإنجليزي هاري كين: 31 هاتريكا.

الأوروغواياني لويس سواريز: 30 هاتريكا.

النرويجي إرلينغ هالاند: 28 هاتريكا.

الإماراتي علي مبخوت: 27 هاتريكا.

الإستوني فياتشيسلاف زاهوفايكو: 26 هاتريكا.

الويلزي مارك لويد وليامز: 24 هاتريكا.

الفرنسي كيليان مبابي: 24 هاتريكا.

المغربي عبد الرزاق حمد الله: 23 هاتريكا.

البرازيلي نيمار دا سيلفا: 22 هاتريكا.

البوسني ألكسندر غوريتش: 22 هاتريكا.

الإماراتي سيباستيان تيغالي (من أصول أرجنتينية): 21 هاتريكا.

تصريحات كين بعد الهاتريك والتتويج بكأس ألمانيا

سعادة كين

وعبّر كين (32 عاما) عن سعادته وفخره الكبيرين بعدما قاد بايرن ميونخ للتتويج بكأس ألمانيا للمرة الأولى منذ عام 2020.

وقال كين "قبل أن أخوض النهائي شعرت أن من مسؤوليتي مثل أي لاعب آخر أن أقود الفريق إلى التتويج، كنت أعلم أن الفرص ستتاح لي وقد حدث ذلك مجددا. تسجيل هاتريك في مباراة نهائية شعور استثنائي للغاية. إنها ذكريات سأحتفظ بها إلى الأبد".

وأضاف: "أنا سعيد جدا وفخور للغاية بالفريق. لقد كان موسمًا صعبا بذلنا فيه الكثير من الجهد وكنا نريد أن ننهيه بأفضل أداء كما فعلنا الليلة".

رقم مذهل

وأنهى كين موسم 2025-2026 بتسجيله 61 هدفا في 51 مباراة بجميع البطولات، وهو أعلى عدد أهداف يسجله لاعب لبايرن ميونخ منذ موسم 1972-1973 الذي أحرز فيه غيرد مولر 66 هدفا وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير.