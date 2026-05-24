تحالف العمالقة.. فيوري وإبراهيموفيتش يخططان لشراء ناد إنجليزي

يخطط الملاكم البريطاني الشهير تايسون فيوري لامتلاك ناد إنجليزي، بالشراكة مع واحد من أبرز اللاعبين التاريخيين لكرة القدم العالمية.

وأكدت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن فيوري (37 عاماً) يريد شراء نادي موركامب إف سي، المنافس في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، بالشراكة مع النجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش.

وذكرت أن فيوري وزلاتان شوهدا معا خلال الأيام القليلة الماضية، في أثناء وجودهما في العاصمة البولندية وارسو لتصوير إعلان خاص بكأس العالم 2026.

وفي الإعلان، ارتدى فيوري بدلة خضراء داكنة مع قبعة مسطحة ومنديل جيب متناسق، بينما بدا زلاتان أكثر بساطة بملابس سوداء ورمادية وشعر مصفف إلى الخلف.

ونقلت الصحيفة عن أحد مصادرها قوله "كانا في وارسو لتصوير إعلان يتعلق بكأس العالم، وأثناء ذلك تحدث فيوري مع زلاتان بشأن شراء نادي موركامب".

وأضاف "إنهما يريدان شراء النادي بالفعل، كما يخططان معا لإنتاج فيلم وثائقي على منصة نتفليكس (Netflix) بعنوان صعود موركامب. كلاهما يعرف ما يتطلبه الوصول إلى القمة".

علاقة متينة

ويرتبط فيوري بعلاقة صداقة قوية ومتينة مع زلاتان، خاصة أن الأخير كان يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية مع الأول في فترة وجوده كلاعب مع مانشستر يونايتد (2016-2018)، وفق ما ذكرت الصحيفة ذاتها.

ويتمتع فيوري الملقب بـ"ملك الغجر" بعلاقات وثيقة مع مسؤولي موركامب، علماً بأن الصالة التدريبية الخاصة به تقع داخل منشآت النادي.

واشترى فيوري الصالة التدريبية المكونة من طابقين عام 2020، كما يستخدمها أيضا كمقر لمؤسسة تايسون فيوري الخيرية، التي تعمل على دعم الشباب والأطفال لممارسة الملاكمة وكرة القدم والرغبي من خلال توفير مرافق رياضية احترافية.

ولاحقا أثار فيوري وزلاتان موجة من التكهنات بعدما بدا وكأنهما يعلنان عن نزال بينهما في الأول من أغسطس/آب القادم.

إعلان

ونشر زلاتان عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صوراً لهما بالملابس نفسها وبقبضتين مشدودتين وأرفقها بتعليق مفاده "خبر عاجل! الموعد في الأول من أغسطس/آب، دبلن، أيرلندا"، مع وسم لنجعل الملاكمة عظيمة مجددا.

لكن "ذا صن" أكدت أن المنشور المذكور لم يكن سوى مزحة، على اعتبار أنه لم يصدر أي إعلان رسمي من مدير أعمال فيوري أو من مروّجي نزالاته بهذا الخصوص.

ويستعد زلاتان إبراهيموفيتش في الفترة القادمة للظهور مع إحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية، للعمل معها كمحلل فني خلال منافسات كأس العالم 2026 المقررة في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز المقبلين في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.