آخر قلاع العائلات في إيطاليا.. عرض أمريكي ضخم لشراء نابولي

قدّمت مجموعة أمريكية استثمارية عرضا ضخما لشراء نادي نابولي الذي ينافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وذكرت شبكة "ذا أثلتيك" (The Athletic) البريطانية أن العرض الذي قدّمته مجموعة "أندر دوغ غلوبال بارتنرز" (UGP) الأمريكية لشراء نادي الجنوب الإيطالي، بلغ ملياري يورو (نحو 2.17 مليار دولار).

عرض ضخم لشراء نابولي

وأوضحت أن المجموعة المذكورة تقود حاليا تحالفا من المستثمرين بهدف الاستحواذ على نابولي، ومن ثم تطوير مشروعه الرياضي وبنيته التحتية إلى جانب الحفاظ على الإرث الذي بناه أوريليو دي لورينتيس، المالك الحالي للنادي.

بدوره رفض دي لورينتيس العرض وأكد تمسكه بعدم بيع النادي في الوقت الحالي، إلا أن المجموعة الأمريكية لم تيأس، بل تحاول منذ شهور العمل على إتمام الصفقة وتبديد شكوك المالك الحالي.

وتتضمن خطة المشروع الجديد للمجموعة المذكورة على المدى الطويل بناء منظومة رياضية متعددة تشمل كرة القدم وكرة السلة، إلى جانب تقديم عرض رسمي لخصخصة وإعادة ترميم ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

وأشار الموقع البريطاني إلى أنه إذا تمّت هذه الصفقة فإنها ستصبح واحدة من أكبر العمليات المالية في تاريخ الرياضة العالمية، على اعتبار أن دي لورينتيس كان قد اشترى النادي قبل نحو عقدين وبالتحديد عام 2004، بمبلغ لا يتجاوز 2% من قيمة العرض الأمريكي الحالي.

من جهتها فضّلت مجموعة "أندر دوغ غلوبال بارتنرز" عدم الإدلاء بأي تصريحات رسمية لوسائل الإعلام حول تفاصيل المفاوضات الجارية.

وتُعد "يو جي بي" من الشركات الأمريكية الكبرى وتركّز على الاستثمار والتشغيل في قطاعات الرياضة والعقارات والإعلام.

مشاريع أخرى

وتملك المجموعة بالفعل نادي كامبوباسو الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة في إيطاليا (Serie C)، كما استحوذت في مايو/أيار من العام الماضي على نادي نابولي لكرة السلة الذي ينافس في الدوري الإيطالي.

إعلان

وتعتزم الشركة أيضا التقدّم بطلبٍ للحصول على حق امتياز لـرابطة كرة السلة الأمريكية في أوروبا (NBA Europa) قبل إطلاقها المتوقع عام 2027، وفق ما ذكرت صحيفة "أس" (as) الإسبانية.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن نابولي يُعد أحد أواخر الأندية المتبقية في الدوري الإيطالي والقارة الأوروبية ككل، التي لا تزال وفية لتقليد الرئاسة العائلية والتجارية.

وتُوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات، اثنتان منها كانتا في عهد المالك الحالي دي لورينتيس بموسمي 2022-2023 و2024-2025.