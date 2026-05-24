شاهد.. زياش ينقذ الوداد بـ "هاتريك" مثير ويشعل صراع اللقب

أثبت حكيم زياش أنه ليس مجرد صانع ألعاب، بل هو الهداف الحاسم والمنقذ الذي يظهر في الأوقات الحرجة ليصنع الفارق بمفرده.

فقد نجح "المايسترو" في قيادة فريقه الوداد الرياضي لفوز قيصري ومثير (3-2) على حسنية أغادير، في الجولة 21 من الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم.

افتتح زياش التسجيل في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، قبل أن يعود في الشوط الثاني (الدقيقة 60) ليعيد التقدم لفريقه من ركلة ثانية، مؤكدا برودة أعصابه في الأوقات الحاسمة.

ولم يكتفِ بالنواحي التكتيكية، بل وضع بصمته الفنية الرفيعة في الدقيقة 67 بهدف "هاتريك" شخصي، بعد مجهود فردي رائع وتوغل من الجبهة اليمنى أنهاه بقذيفة ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك.

ويحتل زياش المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري المغربي بـ7 أهداف، بينما يتصدر مهاجم المغرب الفاسي سفيان بنجديدة القائمة بـ16 هدفا.

عناد أغادير لم يكفِ

رغم الخسارة، أظهر حسنية أغادير شراسة كبيرة؛ حيث عادل الكفة سريعا في الشوط الأول بضربة رأسية مزدوجة من إسماعيل هريلة (د 36)، وظل يقاتل حتى الأنفاس الأخيرة ليقلص الفارق عبر ركلة حرة مباشرة نفذها عبد الله آيت أبرايم بنجاح في الدقيقة 87، لكن الوقت لم يسعفه لتجنب تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ12.

وبهذا الفوز رفع الوداد رصيده إلى 40 نقطة، ليتساوى مع الجيش الملكي، ويصبح على بعد نقطة واحدة فقط من المتصدر "المغرب الفاسي"، مما يعد بمعركة كسر عظم في الجولات المقبلة.