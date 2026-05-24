ختام الدوري الإسباني.. تعرف على المتأهلين للبطولات الأوروبية والهابطين للدرجة الثانية

حسم سيلتا فيجو تأهله لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في الموسم المقبل، بعدما أنهى مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم في المركز السادس، عقب فوزه (1-0) على أشبيلية، مساء السبت، في المرحلة الأخيرة للمسابقة.

كما صعد خيتافي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم القادم، بعدما حسم المركز السابع لمصلحته، عقب فوزه (1-0) على ضيفه أوساسونا في ذات المرحلة.

في المقابل، هبط فريقا ريال مايوركا وجيرونا لدوري الدرجة الثانية برفقة ريال أوفييدو (متذيل الترتيب)، بعدما أنهيا البطولة هذا الموسم في المركزين الثامن عشر (الثالث من القاع) والتاسع عشر (قبل الأخير).

وتعادل جيرونا (1-1) مع ضيفه إليتشي، في حين لم يستفد مايوركا من فوزه الكبير (3-0) على ضيفه ريال أوفييدو.

وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة، التي أقيمت السبت أيضا عن فوز رايو فاليكانو على مضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-1) وريال بيتيس على ضيفه ليفانتي بالنتيجة ذاتها.

في حين تعادل إسبانيول (1-1) مع ضيفه ريال سوسييداد، الذي ضمن تأهله للدور الأوروبي في وقت سابق، إثر تتويجه بكأس ملك إسبانيا هذا الموسم.