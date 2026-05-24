الإحصائية الوحيدة التي تفوق بها ريال مدريد على برشلونة بطل الليغا

رغم الفارق النقطي الواضح بينه وبين غريمه برشلونة في الجدول النهائي للدوري الإسباني، فإن ريال مدريد يملك رقما "مفاجئا" للغاية.

وأنهى ريال مدريد موسم 2025-2026 في المركز الثاني بالليغا، برصيد 86 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة البطل، ومع ذلك فهو الفريق الأقوى دفاعا بين نظرائه في البطولة المحلية.

واختتم ريال مدريد الموسم بانتصار كبير حققه على ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو، ليرتفع عدد الأهداف التي استقبلتها شباك النادي الملكي إلى 35 هدفا.

ريال مدريد يتفوق على برشلونة

وتفوّق ريال مدريد في هذا الجانب بفارق هدف واحد فقط على برشلونة الذي اهتزت شباكه 36 مرة، بعد الأهداف الثلاثة التي سجلها مضيّفه فالنسيا (3-1) في المباراة التي أُقيمت على ملعب مستايا.

وترى صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية هذه الأرقام مفاجئة للغاية، مشيرة إلى أن ريال مدريد عانى من إصابات عديدة في خط الدفاع هذا الموسم، طالت أيضا حارسه الأساسي تيبو كورتوا الذي عوّضه أندري لونين في عدد من المباريات.

كما تعرّض الفريق الملكي لانتقادات واسعة بسبب الهشاشة الدفاعية، وسهولة وصول المنافسين إلى مرماه؛ ومع ذلك أنهى الليغا كأقوى خط دفاع في البطولة.

وخاض كورتوا 32 مباراة في الدوري الإسباني استقبل خلالها 28 هدفا، حافظ على نظافة شباكه في 13 مواجهة منها، أما لونين فقد شارك في 6 مباريات استقبل فيها 7 أهداف.

أما فيما يتعلق بجميع البطولات، فقد لعب كورتوا 45 مباراة استقبل فيها 43 هدفا، بينما خاض لونين 12 مباراة تلقت شباكه خلالها 21 هدفا.

إصابات بالجملة

وعانى الريال من نحو 50 إصابة متنوعة للاعبيه خلال موسم 2025-2026 الذي اتسم "بالهشاشة البدنية" على حد وصفها.

ومن بين أبرز اللاعبين المصابين خاصة في خط الدفاع أنطونيو روديغير، داني كارفاخال، دين هويسن، راؤول أسينسيو، إيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي إلى جانب العديد من الإصابات في الخطوط الأخرى.