حصاد البريميرليغ.. المتأهلون للبطولات الأوروبية والهابطون للبطولة الإنجليزية

بات ليفربول الممثل الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عقب تعادله (1-1) مع ضيفه برينتفورد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ38 (الأخيرة) للمسابقة المحلية.

وكانت المباراة بمثابة حفلة وداعية للنجمين الدوليين المصري محمد صلاح والاسكتلندي آندي روبرتسون، ثنائي ليفربول، اللذين خاضا مباراتهما الأخيرة مع الفريق الأحمر، بعد إعلان رحيلهما عن قلعة (آنفيلد)، بنهاية الموسم الحالي، لينهيا مسيرتهما التي استمرت لمدة تسعة أعوام.

وشهدت الدقيقة 72 استبدال صلاح، الذي خرج من أرض الملعب وسط تحية حارة من الجماهير التي تواجدت في المدرجات وحملت العلم المصري وصوراً له، ولافتات كتبت عليها عبارات الشكر بالإنجليزية والعربية، مرددة أغنيتها الشهيرة (الملك المصري)، تحية لقائد منتخب الفراعنة، الذي قام بسجدته الأخيرة داخل أرض الملعب.

وبادر كورتيس جونز بالتسجيل لليفربول في الدقيقة 58 من صناعة صلاح، فيما أحرز الألماني كيفن شادي هدف التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح في جعبة برينتفورد 53 نقطة في المركز التاسع.

وكانت أندية آرسنال (المتوج باللقب) ووصيفه مانشستر سيتي، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وأستون فيلا، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، قد حجزت مقاعدها في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

ومن حق أندية الدوري الإنجليزي أن يمثلها أصحاب المراكز الخمسة الأولى في ترتيب المسابقة هذا الموسم بالنسخة المقبلة لدوري الأبطال، وذلك بعد النتائج اللافتة التي حققتها في المسابقات القارية هذا الموسم.

ويشارك صاحبا المركزين السادس والسابع بالدوري الإنجليزي بمرحلة الدوري للدوري الأوروبي، بينما يتأهل صاحب المركز الثامن للدور التمهيدي بدوري المؤتمر.

إعلان

وبعد الجولة الختامية بالدوري الإنجليزي، حسم فريقا بورنموث وسندرلاند تأهلهما لبطولة الدوري الأوروبي، بعدما أنهيا موسمهما في المركزين السادس والسابع على الترتيب بالمسابقة العريقة.

وتعادل بورنموث (1-1) مع مضيفه نوتنغهام فورست، بينما حقق سندرلاند فوزاً ثميناً (2-1) على ضيفه تشيلسي.

في المقابل، حل فريق برايتون في المركز الثامن، ليحجز مقعداً له في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم القادم، وذلك رغم خسارته القاسية (0-3) أمام ضيفه مانشستر يونايتد في ذات المرحلة.

وكان فريق وست هام يونايتد هو الفريق الثالث، الذي ودع البطولة، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، برفقة فريقي بيرنلي وولفرهامبتون، صاحبي المركزين التاسع عشر (قبل الأخير) والأخير، وذلك رغم فوزه (3-0) على ضيفه ليدز يونايتد.

بينما نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط، ليواصل وجوده في البطولة، عقب انتصاره الصعب (1-0) على إيفرتون.