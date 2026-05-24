بينهم حكيمي وماركينيوس.. 5 صراعات لـ "رفاق النادي" في مونديال 2026

يعد نهائيات كأس العالم 2026 مسرحا لاجتماع الأصدقاء كخصوم، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات مباشرة بين زملاء النادي الواحد، مما يضفي صبغة الشخصية على الصراعات التكتيكية في دور المجموعات.

ويبرز هذا التنافس في خمس معارك كبرى ستجذب الأنظار، حيث يضع اللاعبون ولاءاتهم للأندية جانبا في سبيل المجد الوطني.

صدام حكيمي وماركينيوس

تفتتح هذه السلسلة في 13 يونيو/حزيران المقبل بملعب نيويورك نيوجيرسي، حيث يصطدم ثنائي باريس سان جيرمان، ماركينيوس وأشرف حكيمي، في لقاء البرازيل والمغرب.

ويمثل هذا الثنائي الركيزة الأساسية لنجاحات النادي الباريسي في 2025، لكنهما سيتواجهان وجها لوجه؛ ماركينيوس كقائد لهدوء الدفاع البرازيلي، وحكيمي كواحد من أخطر الأسلحة الهجومية للمغرب.

وفي اليوم التالي بمدينة دالاس، يتجدد الصراع بنكهة "ليفربولية" حين تقود هولندا بقيادة فيرجيل فان دايك مواجهة ضد اليابان بقيادة واتارو

إيندو، في معركة من نوع خاص، قد تشهد أيضا مشاركة زميليهما كودي جاكبو ورايان غرافينبيرخ.

مرموش ضد دوكو

وفي 15 يونيو/حزيران بسياتل، تتجه الأنظار نحو مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي مصر وبلجيكا، حيث تحمل في طياتها صراعات جانبية بين زملاء الأمس ومنافسي اليوم.

وسيجد عمر مرموش مهاجم منتخب مصر، نفسه في مواجهة زميله في مانشستر سيتي، البلجيكي جيريمي دوكو، عندما يتقابل المنتخبان وجها لوجه.

وقدم دوكو موسما رائعا ساهم فيه بشكل مباشر في تتويج فريقه بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما هو الحال بالنسبة لمرموش أيضا وإن تراجعت مشاركاته في الموسم الحالي ليأتي من مقاعد البدلاء مرات عديدة.

وبجانب صراع كلا المنتخبين نحو تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار على مستوى دور المجموعات، فإن الصراع بين دوكو ومرموش سيكون بارزا أيضا، في ظل سعي كل منهما لإثبات جدارته بالمشاركة بشكل أساسي مع السيتي، الذي يتأهب لحقبة جديدة بعد رحيل مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

وتنتقل الإثارة إلى بوسطن في 26 يونيو/حزيران المقبل بمواجهة النرويج وفرنسا، والتي تضع ثنائي أرسنال، مارتن أوديغارد وويليام ساليبا، في اختبار مباشر.

أوديغارد، صانع الألعاب الملهم للنرويج، سيصطدم بصلابة زميله ساليبا، الذي يعد أحد أبرز المدافعين في القارة الأوروبية، مما يجعلها معركة

فنية بامتياز بين الهجوم النرويجي والدفاع الفرنسي.

مواجهة فالفيردي ودين هويسين

وفي اليوم ذاته بملعب غوادالاخارا، تلتقي أوروغواي وإسبانيا في قمة تجمع نجمي ريال مدريد، فيديريكو فالفيردي ودين هويسين.

ورغم المشاركة في مباريات عدة سويا بدفاع ريال مدريد، وقت أن كان الأوروغواياني يتم توظيفه كمدافع أيمن، إلا أنه سيتعين على كل منهما أن

يضع قميص النادي جانبا، ويركز على تحقيق نتيجة جيدة لمنتخب بلاده في مجموعة يبدو صراع الصدارة والوصافة بين هذين المنتخبين هو الأبرز والأقرب.

ويعد فالفيردي، المحرك الأساسي لأوروغواي، سيواجه تألق هويسين الذي يعد أحد أفضل المدافعين في السنوات الأخيرة، والذي عطلته نسبيا الإصابات في سبيل مواصلة التألق مع الريال.

تمثل هذه اللقاءات جوهر المونديال القادم، حيث تتحول الزمالة في النادي إلى منافسة شرسة على أرض الملعب، مما يضمن للجماهير مباريات مليئة بالتفاصيل الفنية والندية العالية التي تتجاوز حدود التكتيك المعتاد.