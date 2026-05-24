بالفيديو.. نجم مانشستر يونايتد يحطم الرقم القياسي لهنري ودي بروين في البريميرليغ

حقق لاعب وسط مانشستر يونايتد الدولي البرتغالي برونو فرنانديش رقما قياسيا جديدا في عدد التمريرات الحاسمة خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، بعدما صنعت تمريرته الحاسمة الـ 21 هذا الموسم الهدف الأول لفريقه في مرمى مضيفه برايتون الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

وانبرى فرنانديش إلى ركلة ركنية متقنة تابعها زميله المدافع الدولي الدنماركي باتريك دورغو بقوة برأسه مفتتحا التسجيل في الدقيقة 33 على ملعب أميكس.

فرنانديش يحطم الرقم القياسي لهنري ودي بروين

ومنح هدف مانشستر الأول فرنانديش الانفراد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الفرنسي تييري هنري والبلجيكي كيفن دي بروين اللذين سبق لكل منهما أن حقق 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد من الدوري الممتاز.

ويعد هذا إنجازا فرديا جديدا لفرنانديش، بعد يوم واحد فقط من تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الموسم في الدوري الممتاز، علما أنه كان نال أيضا جائزة رابطة كتاب كرة القدم.

وقال فرنانديش الأسبوع الماضي: "أرغب بالجوائز الجماعية أكثر من أي شيء آخر. لكن معرفة أن عملك يحظى بتقدير الكثير من الناس، وأن عددا كبيرا من اللاعبين قالوا إنني لاعب الموسم، فهذا أمر أنا ممتن له جدا".

كما سجّل اللاعب البالغ 31 عاما ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم، فيما انتفض "الشياطين الحمر" تحت قيادة مايكل كاريك وارتقوا إلى المركز الثالث ضامنين بالتالي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.