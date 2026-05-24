"لا يملكون المال".. بايرن ميونخ يسخر من برشلونة والسبب هاري كين

قلل مسؤول بارز في بايرن ميونخ من فرص انتقال المهاجم الإنجليزي هاري كين إلى برشلونة، في ظل الأنباء التي تربط النادي الكتالوني بالتعاقد مع هداف جديد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويبحث برشلونة عن تعزيز خط هجومه، وسط تقارير تحدثت عن اهتمامه بضم قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، الذي يعد منذ سنوات من الأسماء المطروحة على طاولة النادي الإسباني.

"لا يملكون المال"

لكن أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ميونخ، استبعد إمكانية رحيل اللاعب، مؤكدا تمسك النادي الألماني بمهاجمه الدولي. وقال هونيس عقب تتويج بايرن بلقب كأس ألمانيا بعد الفوز على شتوتغارت بثلاثية نظيفة سجلها كين: "هاري كين أفضل صفقة أبرمناها على الإطلاق، وبايرن نادٍ يشتري اللاعبين ولا يبيعهم".

وأضاف في تصريحات حملت سخرية من الوضع المالي لبرشلونة: "برشلونة لا يملك المال".

من جانبه، أبدى كين ارتياحه لتجربته مع بايرن ميونخ، مؤكدا سعادته بالموسم الذي قدمه مع الفريق. وقال المهاجم الإنجليزي: "كانت واحدة من أفضل ليالي مسيرتي، وتسجيل ثلاثية في نهائي الكأس أمر مميز للغاية".

وانضم كين إلى بايرن ميونخ صيف عام 2023 قادما من توتنهام هوتسبير مقابل نحو 95 مليون يورو (نحو 103 ملايين دولار)، وينتهي عقده مع النادي الألماني صيف 2027، في وقت لم يتوصل فيه الطرفان بعد إلى اتفاق بشأن التجديد.

ورغم صعوبة إتمام الصفقة هذا الصيف، فإن تقارير صحفية أشارت إلى أن برشلونة لا يستبعد التحرك مستقبلا لضم اللاعب، خاصة مع استمرار المفاوضات بين كين وإدارة بايرن بشأن تمديد عقده.

وقدم كين موسما لافتا مع بايرن، إذ سجل 61 هدفا في 51 مباراة بمختلف المسابقات، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز المهاجمين في كرة القدم الأوروبية.