بالفيديو.. غوارديولا يودع مانشستر سيتي بالدموع

خسر مانشستر سيتي 2-1 أمام أستون فيلا اليوم الأحد في ختام مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن أنظار سيتي وجماهيره تحولت من لوحة النتائج إلى نهاية حقبة، إذ ودّع المدرب بيب غوارديولا الفريق وداعا مؤثرا بعد عقد قضاه في تدريب الفريق.

ولم يكن هناك الكثير على المحك في المباراة، إذ كان سيتي قد حسم بالفعل المركز الثاني وأنهى الموسم متأخرا بسبع نقاط ‌‌‌‌عن أرسنال الفائز باللقب.

وكان أستون فيلا، صاحب المركز الرابع برصيد 65 نقطة، ضمن بالفعل التأهل لدوري أبطال أوروبا وخاض مباراة اليوم منتشيا بفوزه بلقب الدوري الأوروبي يوم الأربعاء.

وسجل أولي واتكينز هدفين قادا أستون فيلا للفوز لكن ذلك لم يفسد الوداع العاطفي للمدرب المحبوب غوارديولا بعد يومين من إعلان رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، وذلك بعد عقد حافل لم يغير فيه مسار النادي فحسب، بل غير كرة القدم الإنجليزية أيضا.

وتقدم أنطوان سيمينيو لمانشستر سيتي في الدقيقة 22، لكن واتكينز سجل هدفين في الدقيقتين 46 و61. واحتفل فيل فودن بما اعتقد أنه هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، لكنه أُلغي بداعي ‌‌‌‌التسلل.

وانهمرت دموع برناردو سيلفا قائد سيتي والمدافع جون ستونز أثناء استقبالهما بممر شرفي من كلا الفريقين ‌‌‌‌في ‌‌‌‌الشوط الثاني من مباراتهما الأخيرة مع سيتي. وعانق غوارديولا كلا اللاعبين ومسح دموعهما بقميصه.