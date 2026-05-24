بالفيديو.. الرجاء يستغل تعثر "النمور" ويقتنص صدارة الدوري المغربي

عاد الرجاء الرياضي إلى صدارة ترتيب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم بعدما تغلب 1-0 على أولمبيك الدشيرة على ملعب أدرار اليوم الأحد ضمن الجولة 21 من المسابقة.

وسجل محمد أبو زريق (شرارة) هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45، وشهد اللقاء إلغاء هدف للدشيرة في الشوط الأول، كما تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للرجاء بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR).

وأنهى الرجاء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إسماعيل خافي لحصوله على الإنذار الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

واستعاد الرجاء صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة مستفيدا من تعثر المغرب الفاسي الملقب بالنمور في افتتاح الجولة يوم الجمعة، إذ يتفوق عليه بفارق نقطة واحدة، ويليهما ‌‌‌‌الجيش الملكي في المركز الثالث بفارق نقطة أخرى، وقد لعب مباراة أقل.

وتجمد رصيد أولمبيك الدشيرة عند 18 نقطة في المركز 13.