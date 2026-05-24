أخطاء غريبة لحارس مرمى تحسم لقب دوري جنوب أفريقيا (فيديو)

شهدت مباراة أورلاندو بايرتس أمام أوربت كوليدج في الدوري الجنوب أفريقي واقعة طريفة وغريبة، بعدما ارتكب حارس مرمى أوربت أخطاء كارثية ساهمت في تتويج أورلاندو بلقب الدوري لأول مرة منذ 14 عاما.

وأظهر مقطع فيديو الحارس وهو يخرج للتعامل مع ركلة ركنية، قبل أن يخطئ ويحول الكرة بيده داخل شباكه، مانحا أورلاندو الهدف الأول بطريقة غريبة.

ولم تتوقف أخطاء الحارس عند هذا الحد، إذ خرج بشكل خاطئ في إحدى الهجمات خلال الشوط الثاني، ليستغل لاعبو أورلاندو الموقف ويسجلوا الهدف الثاني الذي حسم الفوز والتتويج باللقب.

وحقق أورلاندو بايرتس الفوز بنتيجة 2-0 في الجولة الأخيرة من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، وينهي هيمنة ماميلودي صن داونز التي استمرت 9 مواسم متتالية.