تصريح صادم من ديفيد مويس يشعل الجولة الأخيرة من البريميرليغ

خرج مدرب إيفرتون الإنجليزي ديفيد مويس بتصريحات غريبة، بعدما كشف عن رغبته في التأثير بشكل غير مباشر على صراع الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الجولة الأخيرة من الموسم.

ورغم أن فريق إيفرتون أنهى موسمه فعليا في منطقة وسط الجدول، إلا أن مويس يجد نفسه أمام مواجهة ذات طابع خاص أمام توتنهام هوتسبير، قد يكون لها تأثير مباشر على مصير ناديه السابق وست هام يونايتد في معركة البقاء.

وكان مويس قد صرح بأنه يتمنى مساعدة وست هام على البقاء، بالنظر إلى الفترة التي قضاها مع النادي بين عامي 2017 و2024، والتي تُوج خلالها بلقب دوري المؤتمر الأوروبي عام 2023، قبل رحيله عن الفريق.

لكن المدرب البالغ من العمر 63 عاما سارع في توضيح أن تركيزه في مباراة يوم الأحد سينصب بشكل أساسي على مساعدة إيفرتون في الصعود، إذ لا يزال بإمكانه أن ينهي الموسم ضمن المراكز العشرة الأولى.

وقال مويز: "الأهم هو أن نساعد إيفرتون على تحقيق أفضل مركز ممكن، والحصول على عوائد مالية إضافية حسب ترتيبنا في الدوري".

ويدخل توتنهام الجولة الأخيرة متقدما بفارق نقطتين عن وست هام، الذي يحتل المركز الثامن عشر، في سباق معقد لتفادي الهبوط. ويحتاج وست هام إلى الفوز على ليدز يونايتد، إلى جانب خسارة توتنهام أمام إيفرتون، من أجل النجاة، في ظل أفضلية فارق الأهداف لصالح منافسه.

وعلى المستوى الفني، يدخل توتنهام المواجهة بمعنويات مرتفعة نسبيا بعد نتائج إيجابية في الجولات الأخيرة، فيما يعاني إيفرتون من تراجع واضح في الأداء، إذ لم يحقق الفوز في آخر ست مباريات، ما يزيد من حساسية هذه القمة المرتقبة.