بالفيديو.. منتخب الأرجنتين يحلق نحو المونديال بطائرة الرقم 10

أزاحت الخطوط الجوية الأرجنتينية الستار عن الطائرة التي ستقل منتخب "التانغو" إلى مونديال عام 2026، بتصميم يدمج قميص الرقم 10 الخاص بقائد الفريق ونجمه ليونيل ميسي.

ووفقا للشركة، فإن الطائرة التي تم تقديمها أمس الجمعة في الحظيرة رقم 5 بمطار إيزيزا الدولي، تعد "الطائرة الأكثر أرجنتينية في العالم"؛ إذ تم إعدادها بتصميم تذكاري خاص مستوحى من المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم وقائده، قبيل انطلاق نهائيات كأس العالم عام 2026.

ويتميز ذيل الطائرة بلمسة فنية تتضمن الرقم 10 والتصميم الرسمي لقميص الأرجنتين المطور من قبل شركة "أديداس".

وبحسب بيان صادر عن الخطوط الجوية الأرجنتينية، فإن هذا التصميم يمثل "تجسيدا رمزيا لقائد الفريق وإدارته داخل المستطيل الأخضر، وربطها بدفة القيادة التي توجه مسار الطائرة".

كما يتضمن التصميم شارة القائد المطبوعة فوق المحركات، والنجوم الثلاثة التي تكرم الألقاب العالمية التي توجت بها الأرجنتين، وأحدثها في قطر عام 2022.

أرجنتينية خالصة

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال بابلو دا غرافا، مشرف وردية الصيانة في الحظيرة رقم 5 للشركة: "إنها طائرة أرجنتينية خالصة، تمنح أهمية كبرى للرقم 10. نحن فخورون جدا كشركة بتمكننا من إنجاز هذا العمل ونقل المنتخب الوطني الأرجنتيني لإعادة كأس العالم الرابعة إلى الديار".

وقد استغرقت أعمال التصميم والطلاء على الطائرة أربعة أيام داخل ورش عمل الخطوط الجوية الأرجنتينية.

وستسير الشركة خلال فترة كأس العالم رحلات خاصة إلى مدينتي كانساس سيتي ودالاس في الولايات المتحدة، وهما المدينتان اللتان ستخوض فيهما الأرجنتين مبارياتها ضمن مرحلة المجموعات من البطولة.

كما ستعمل الخطوط الجوية على تعزيز عملياتها التشغيلية نحو ميامي برحلات يومية من بوينس آيرس، تشمل رحلات نهارية وليلية.

وتتوقع الشركة أن يتم استخدام طائرة "الأكثر أرجنتينية في العالم" لاحقا في خطوطها الدولية، لتنقل الألوان الأرجنتينية وروح كأس العالم إلى مختلف الوجهات في أمريكا وأوروبا.